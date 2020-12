Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Durante occasioni speciali, come feste o ricorrenze, un dolce a forma di cigno facile e veloce da preparare sono le bignole dal gusto raffinato ed elegante.

Nonostante la pasta base sia quasi identica, esiste una sottile differenza bignole e bignè.

Le bignole a forma di cigno. Ingredienti

250 ml di acqua

50 g di burro

150 di farina

un pizzico di sale

4 uova

margarina per ungere la teglia

250/300 g di panna light per dolci (per la farcitura)

Il dolce a forma di cigno facile e veloce da preparare per le feste

Mettere sul fuoco una pentola con acqua, burro, un pizzico di sale e portare ad ebollizione. Togliere la pentola dal fuoco e versare tutta in una volta la farina mescolando rapidamente ed energicamente fino a che il composto non sarà perfettamente liscio.

Rimettere sul fuoco la pentola a fiamma bassa e mescolare il composto fino a che la pasta non si staccherà dalle pareti e formerà un palla. Il fondo del recipiente dovrà essere velato da una patina bianca. Togliere la pasta dal fuoco e lasciarla intiepidire.

Aggiungere il primo uovo e far riposare 5 minuti e ripetere l’operazione per le altre uova e mescolare fino a quando l’impasto non risulterà lucido e denso. Prendere una parte dell’impasto e con l’aiuto di una sac à poche munita di una bocchetta larga e piatta e formare le bignole dando loro una forma ovale.

Formare le forma su una teglia con carta da forno e far cuocere a temperatura di 180/190°C per circa 20 minuti. Nel frattempo con la sac à poche, cambiando il beccuccio più sottile, formare in un ‘altra teglia le teste e i colli che dovranno essere in numero uguale ai corpi.

Come formare la testa e il collo

Per la forma della testa e dei colli, basterà dare alla pasta la forma del numero 2. Infornare alla stessa temperatura ma solo per circa 10 minuti. Per evitare che le bignole si affloscino durante la cottura, c’è un piccolo trucco. Negli ultimi 5 minuti di cottura delle bignole, basterà tenere lo sportello del forno leggermente aperto.

A cottura ultimata procedere alla preparazione dei cigni. Tagliare le bignole ovali in due calotte inferiore e superiore, prendere la superiore e dividerla in due parti uguali che dovranno assomigliare a delle ali.

Farcire con abbondante panna montata e sistemare le ali ed infine collocare le teste che sono state preparate precedentemente e spolverizzare i cigni con abbondante zucchero a velo.

