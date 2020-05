In questi giorni molti di noi vorrebbero iniziare a programmare le vacanze estive ma siamo alle prese con tanti interrogativi. Prima di tutto non è ancora chiaro dove e come poter andare. Il dilemma del vacanziere: partire per l’estate è la domanda che ci facciamo prevalentemente. Intanto tra mille incertezze in un sondaggio effettuato da mUp Research e Norstat e reso pubblico da Facile.it emerge che solo un italiano su due partirà per le ferie. Una prospettiva da far tremare i polsi: lo scorso anno a casa sono rimasti circa 8 milioni di italiani, quest’anno le previsioni parlano del triplo.

Gli effetti del coronavirus si fanno sentire. Il dilemma del vacanziere: partire per l’estate?

Uno dei motivi di non volersi spostare è proprio la paura del contagio. 10 milioni di italiani invece rinunciano alla vacanza perché non hanno soldi e questo discorso vale soprattutto per le famiglie numerose. Non c’è il clima giusto per andare in vacanza: molti si sentono scoraggiati e altri poiché messi in ferie forzate durante il lockdown, non hanno più giornate per le vacanze vere. Il bonus vacanze con un quadro del genere non fa aumentare la voglia di concedersi giorni di relax in più.

Dove si va in vacanza?

L’altra faccia della medaglia è formata da coloro che una vacanza vogliono permettersela nonostante tutto. Non ci sono dubbi che si resta in Italia, andare in vacanza all’estero è solo per pochi coraggiosi. Rispetto al passato avanza la richiesta della vacanza di prossimità: si resta nella stessa regione di residenza.

Come si va in vacanza

La paura di contrarre il coronavirus resta ancora nella nostra testa. Quest’anno sulle strade italiane troveremo più traffico perché gli spostamenti saranno ognuno con la propria auto. Per chi non la possiede si rivolgerà ad un autonoleggio. Aerei, treni saranno utilizzati da pochissimi italiani per non parlare delle navi che risultano il mezzo meno gradito per andare in vacanza.

Quale struttura si sceglie?

Per chi ha la seconda casa a mare o in montagna quest’anno la sfrutterà di più. Coloro invece che devono scegliere tra strutture alberghiere, b&b, villaggio turistico, campeggio e casa in affitto propendono per quest’ultima. Il dilemma del vacanziere non è solo se partire ma anche dove fermarsi per stare quanto meno possibile a contatto con altre persone.