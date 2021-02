Quando si fa la lavatrice per avere i capi igienizzati e profumati si usa il detersivo. E a volte si aggiunge anche l’ammorbidente. Questi prodotti si sa benissimo che non sono totalmente green, e all’anno in media si spendono circa 50 euro per i detersivi, ma forse anche di più. Se poi si aggiungono anche i prodotti specifici per capi bianchi, colorati o delicati il prezzo aumenta di sicuro. Dal Giappone arriva però una soluzione. Infatti il detersivo per lavatrice non serve più se si usa questo prodotto super green e che abbatte completamente il prezzo del detersivo.

Il detersivo per lavatrice non serve più se si usa questo prodotto. Ma come mai? In Giappone infatti hanno inventato un prodotto, TerraWash, che se messo in lavatrice deterge i capi senza l’ausilio di detersivi. Questo è un sacchetto che contiene magnesio purificato. Il sacchetto andrà inserito in lavatrice ogni volta che si fa il bucato e, una volta finito, basta prendere questo oggetto, metterlo ad asciugare, e da asciutto sarà pronto per essere utilizzato nuovamente. È possibile usare lo stesso sacchetto per un anno consecutivo.

Utilizzando lo stesso prodotto per un anno intero si evita l’acquisto di detersivi in contenitore di plastica, preservando così l’ambiente. Si risparmia spazio in casa, emissioni di CO2 e ogni volta che si va a fare la spesa non si porterà con sé il peso del detersivo. Inoltre è un prodotto che non lascia tracce chimiche nell’ambiente, poiché totalmente naturale. E il suo essere totalmente naturale è fantastico anche sulla pelle sensibile.

Un prodotto che fa bene veramente a tutti: all’ambiente, a grandi e piccini, alla pelle e alle future generazioni. È importante pensare e agire green per un futuro migliore, per un futuro senza sprechi.

