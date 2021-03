Tra gli oggetti più sporchi della casa, ci sono solitamente i giocattoli dei bambini. I giocattoli, si sa, spesso finiscono sui pavimenti, o nel giardino, o vengono maneggiati con poca attenzione dai loro piccoli proprietari. Ma i giocattoli sono anche gli oggetti che è più necessario tenere puliti, per evitare contaminazioni di sporco, batteri e altri patogeni.

Per pulire i giocattoli dei bambini, è meglio non utilizzare detergenti aggressivi, in quanto i piccoli tendono spesso a mettere in bocca i giocattoli, o a tenerli a contatto con la pelle.

Dunque cosa conviene usare per una pulizia approfondita dei giocattoli, ma senza il rischio di causare tossicità o reazioni avverse nei bambini?

Vediamo il detergente migliore per pulire i giocattoli del bambini senza rischi per la loro salute.

L’aceto bianco è perfetto come detergente

Per trovare la soluzione non occorre cercare lontano. Il detergente migliore per pulire i giocattoli dei bambini senza rischi per la loro salute è il comune aceto bianco da cucina.

Proprio così, l’aceto può fare miracoli per rimuovere non soltanto unto, grasso e sporco, ma anche per tenere a bada germi e batteri. E ovviamente non è affatto tossico per la pelle, né velenoso se ingerito, anche per i bambini più piccoli. Vediamo, dunque, come pulire i giocattoli dei bambini con l’aceto.

Utilizziamolo su tutti i tipi di giocattoli

I giocattoli in plastica o legno che non hanno componenti elettroniche possono essere tranquillamente immersi in una bacinella di acqua e aceto per qualche minuto, e poi risciacquati. Per i giocattoli più delicati o con parti elettroniche, invece, bisognerà utilizzare una spugnetta imbevuta con acqua e aceto e strizzata con attenzione.

Anche per peluche e giocattoli morbidi possiamo utilizzare l’aceto. I peluche possono essere messi in lavatrice con un misurino di aceto bianco, oppure lavati a mano in un bagno di acqua e aceto. Una volta asciutti, riconsegniamoli ai nostri bambini. Saranno molto più sicuri, senza usare detergenti tossici.

Se vogliamo utilizzare ingredienti naturali anche per fare il bucato, la pianta del sapone è un’alternativa green ai detergenti chimici.