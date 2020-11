Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono alcuni dessert che valgono la pena di essere cucinati almeno una volta nella vita. Soprattutto se sono facili da realizzare e deliziosi per il palato! La ricetta che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre, è semplice ed economica. E lascerà tutti a bocca aperta. Il dessert più sfizioso che esista potrà essere sulle tavole di tutti seguendo questa ricetta. Ecco allora come cucinare delle squisite palline di cioccolato e nocciole.

Ecco tutti gli ingredienti necessari per realizzare queste gustosissime praline di cioccolato e nocciole

Per cucinare queste sfiziose praline di cioccolate, saranno necessari:

a) 1 barretta di cioccolato al latte;

b) 1 pacchetto di nocciole tritate;

c) 1 pacchetto di nocciole intere;

d) 1 pacco di biscotti wafer al cioccolato;

e) 1 barattolo di crema al cioccolato.

Pochissimi ingredienti, dunque, per avere un dessert unico e irripetibile sulla propria tavola. Ecco come cucinarlo!

La ricetta per il dessert più sfizioso che esista

Per prima cosa, bisognerà procurarsi una teglia rettangolare piatta, che dovrà essere ricoperta dalla carta forno. Su quest’ultima, poi, si dovranno poggiare due cucchiai di crema al cioccolato e una nocciola intera. Ora, bisognerà ricoprire quest’ultima con un altro cucchiaio di crema al cioccolato. In questo modo, verrà a formarsi una pallina con un nocciolo piuttosto grande all’interno. Bisognerà ripetere questa operazione per ogni pallina di cioccolato che si vorrà realizzare. E ognuna di queste andrà tenuta in freezer per circa 20 minuti.

Ora, bisognerà prima sciogliere il cioccolato al latte e poi prendere i wafer e sminuzzarli. Dopo aver mescolato questi due ingredienti, basterà estrarre le palline dal freezer e inzupparle completamente nella crema di wafer e cioccolato. L’ultimo passaggio sarà quello di passare le praline anche nel sacchetto delle nocciole tritate. Et voilà!

Il dessert più sfizioso che esista potrà essere sulle tavole di tutti seguendo questa ricetta! Si tratta di pochi passaggi semplicissimi che delizieranno il palato di tutti!

