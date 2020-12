Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il dessert più economico che esista con i sapori della tradizione e con ingredienti che tutti hanno in casa

Sicuramente sperimentare in cucina è sempre interessante e stimolante. Ma ci sono delle volte in cui è giusto ricordare i sapori del passato e tornare qualche anno indietro cucinando dei piatti tipici della tradizione. Oggi noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo fare proprio questo. Lo scopo è quello di dare nuovamente luce alle ricette tipiche del passato, per riportare alla mente i più bei ricordi dell’infanzia di molti. E dunque, ecco come preparare il dessert più economico che esista con i sapori della tradizione e con ingredienti che tutti hanno in casa.

Un dessert tipico della tradizione a base di pane

Il dolce che stiamo presentando oggi è forse uno dei più antichi della tradizione italiana. Si tratta infatti di pane, olio e zucchero. Nonostante la semplicità degli ingredienti, si tratta di uno dei dolci più mangiati di sempre nel nostro Paese.

Per realizzarlo, serviranno:

Fette di pane a piacimento

zucchero

olio extravergine d’oliva

Ecco come preparare questo dolce in poche semplici mosse

Dunque, questi tre semplici ingredienti potranno diventare il dolce perfetto per la colazione o per la merenda. Per prima cosa, bisognerà tagliare il pane in fette a seconda della quantità che si preferisce. Ora, basterà versare su ogni fetta un cucchiaino di olio di oliva e poi cospargere il tutto con dello zucchero. È consigliabile utilizzare del pane fresco, che si sposerà perfettamente con la croccantezza dello zucchero.

E dunque, ecco il dessert più economico che esista con i sapori della tradizione e con ingredienti che tutti hanno in casa. Sarà stupendo per tantissimi sentire nuovamente i sapori dell’infanzia e viaggiare con la mente nei ricordi grazie a questo piatto.

