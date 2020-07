Quanti di noi ricorderanno i simpatici siparietti di Paolo Villaggio, in Fantozzi, chiamato dal mega direttore generale a rispondere a qualche definizione strana. E lì comincia una pletora di risposte casuali che variano dalla cucina allo sport, dall’industria alla geografia. Per una serie di risate, che tanto bene fanno alla salute. Oggi la nostra redazione vi propone il “desmodium adscendens” ovvero, desmodio col suo nome complicato in grado di salvare il nostro fegato. Ma lo definiremo semplicemente desmodio, come lo si chiama gergalmente, quando lo richiediamo in farmacia o in erboristeria. Se potesse esistere un premio per una pianta dal nome inversamente proporzionale agli effetti benefici, sarebbe proprio il desmodio.

Rigeneratore del fegato

Le sue origini si perdono tra mito e realtà nelle savane africane, ma sembra che lo abbiano portato in Europa i mercanti greci. Lo si evince da suo nome, desmodio, che significa “fascio”, per la caratteristica dei suoi stami legati e fasciati nella pianta. Una arbusto particolare, che si annida ad altre piante importanti come la palma e il cacao. Quasi volesse attirare l’attenzione di chi la raccoglie. Da millenni il desmodio è utilizzato per due cure fondamentali:

– L’asma

– Le epatiti e le malattie del fegato

La sua funzione infatti è importantissima: rigenerare le cellule del fegato.

Ci difende da paracetamolo

Sappiamo quanto invasive siano sul fegato certe medicine. Se, per esempio, da un lato traiamo beneficio dall’assunzione del paracetamolo, dall’altro obblighiamo il fegato a fare gli straordinari. Col rischio di intossicarlo! Per questo possiamo usare il desmodio col suo nome complicato in grado di salvare il nostro fegato nei lunghi trattamenti medicinali. Molti medici infatti consigliano un suo trattamento prima e dopo le cure di certi farmaci, che altrimenti rischierebbero di ammalare il fegato. La nostra redazione ricorda però sempre che i trattamenti vanno concordati coi medici e gli specialisti.

Ricchissimo di antiossidanti

Il desmodio risulta particolarmente ricco di antiossidanti e alcaloidi, di flavonoidi e antociani, i principi attivi migliori presenti negli alimenti e nelle spezie, nelle piante e nel cibo. Tutti in grado di proteggere il nostro sistema immunitario. Il desmodio è disponibile in capsule, fialette e polvere per tisane e decotti, in tutte le farmacie ed erboristerie.

