Tutti noi lo usiamo quotidianamente, anche più volte al giorno. Stiamo parlando del dentifricio, un prodotto indispensabile per una corretta igiene orale e per prevenire carie e tartaro. E se questo non fosse il suo unico utilizzo? In realtà il dentifricio è utilissimo e non serve solo a lavare i denti. Scopriamo i suoi usi più svariati.

Pulizia

Il dentifricio, soprattutto quello bianco, è un alleato utilissimo nelle pulizie di casa e non solo.

Come spiegato in questo articolo il dentifricio può essere usato per pulire a fondo la piastra del ferro da stiro.

Possiamo usare un dentifricio per eliminare macchie o segni di pennarelli dai muri. Con uno straccio distribuiamo il dentifricio nella zona interessata e lasciamo agire per qualche minuto. Infine puliamo usando un panno morbido bagnato con acqua calda.

Il dentifricio è un vero toccasana per le parti in gomma bianca delle scarpe. Basta applicarlo su tutta la superficie e strofinare con una spazzola o uno spazzolino. Rimuoviamo con uno straccio eliminando tutti i residui.

Il dentifricio è anche ottimo per lucidare l’argento e i gioielli, a patto che non sia sbiancante. Per i gioielli mettiamone un po’ su un panno morbido e strofiniamo con decisione. Quindi risciacquiamo con acqua calda e asciughiamo con cura. Per l’argenteria invece applichiamo con uno spazzolino il dentifricio sulla superficie e lasciamo riposare tutta la notte. Al mattino risciacquiamo con acqua tiepida e asciughiamo con un panno morbido.

Facendo molta attenzione il dentifricio non sbiancante può aiutare a eliminare anche le macchie dai tessuti. Sui vestiti strofiniamo una piccola quantità sulla macchia, quindi laviamo normalmente dopo aver fatto agire qualche minuto. Similmente sui tappeti e divani strofiniamo con una spazzola una buona dose di dentifricio, quindi eliminiamo ogni residuo con un panno bagnato.

Usi beauty

Il dentifricio è utilissimo e non serve solo a lavare i denti, ma ha anche molti usi beauty.

Con il dentifricio infatti possiamo rendere le nostre unghie più bianche, lucide e forti. Applichiamone un po’ su uno spazzolino, quindi sfreghiamo e massaggiamo le unghie per qualche minuto. Infine risciacquiamo.

Il dentifricio è anche ottimo per eliminare tutte quelle macchie sulla pelle causate dalle tinte per capelli. Basta strofinare con forza la zona interessata e poi sciacquare abbondantemente.

Se il cattivo odore di pesce, cipolla e aglio non lascia le nostre mani il dentifricio è il giusto rimedio. Basta usarne una piccola quantità e strofinare bene prima di risciacquare.

Infine il dentifricio è utile per alleviare il prurito delle punture e il dolore delle bruciature. Applichiamone una piccola quantità e il fastidio sparirà.