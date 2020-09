Inwit è il primo sito italiano per numero di siti gestiti distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale. Sulle sue torri vengono ospitati gli apparati di trasmissione di tutti i principali operatori nazionali. La rete della società contribuisce alla copertura dei servizi di telefonia wireless del territorio italiano e incrementerà i suoi siti anche in funzione dello sviluppo delle nuove tecnologie, a partire dal 5G.

inoltre, come scrivevamo in un precedente articolo, la società potrebbe beneficiare degli investimenti derivanti dal Recovery Fund.

C’è, però un macigno che pesa sulle spalle di Inwit impedendone l’esplosione in Borsa e che si chiama debito.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La società, infatti, ha un indice di liquidità molto inferiore a 1 (0,21 per la precisione) il che vuol dire che le disponibilità sono sufficienti a garantire il debito. Il debito penalizza questo titolo azionario, ma una svolta potrebbe essere vicina.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% rispetto si livelli attuali.

Il debito penalizza questo titolo azionario, ma una svolta potrebbe essere vicina: gli obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta del 8 settembre in ribasso dello 0,65% rispetto alla seduta precedente a quota 8,35€.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista (linea continua), ma non riesce ancora a esprimere a pieno tutte le sue potenzialità. Il livello in area 8,3709 euro, infatti, sta frenando non poco la discesa. Il titolo, quindi, si trova di fronte a un bivio. La decisa rottura al ribasso di area 8,3709 euro seguita da quella di area 8,1028 euro farebbe precipitare le quotazioni verso gli obiettivi ribassisti indicati in figur.

Viceversa, la rottura al rialzo di area 8,3709 euro seguita dalla rottura di area 8,6582 euro farebbe partire un rialzo verso i livelli indicati in figura dalle linee tratteggiate.

Scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è ribassista, ma sia sul settimanale che sul mensile le quotazioni si trovano vicine a livelli molto importanti, 7,9712 euro e 7,9815 euro, rispettivamente. Da notare che entrambi i livelli rappresentano il I obiettivo di prezzo delle proiezioni in corso.

Ci sono, quindi, elevate probabilità che questi supporti tengano e facciano partire quanto meno un rimbalzo. In caso contrario il ribasso proseguirà verso gli obiettivi indicati in figura.