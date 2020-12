Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



C’è una frase di Eleanor Roosevelt molto evocativa che recita “il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Chi di noi non vorrebbe sapere qual è il corso degli eventi che ci aspetta per poterlo modificare a nostro piacimento? Esiste un sito a questo proposito che fa al caso dei più interessati. È il curioso sito che ci dice chi siamo e cosa faremo. Naturalmente si tratta di un gioco e in quanto tale va trattato. Se abbiamo qualche minuto da perdere, però, possiamo divertirci a consultarlo in compagnia.

Il curioso sito che ci dice chi siamo e cosa faremo

Basta digitare su Google “sito palla 8” e cliccare sul primo link che appare nelle ricerche. Accedendo a questo sito si apre una schermata all’interno della quale possiamo trovare una barra per effettuare le domande che desideriamo. Non è un software molto avanzato, per cui la domanda posta alla palla 8 o Magic 8 Ball deve essere formulata in maniera puntuale. Il numero di risposte fornite da questo gioco è in realtà limitato. Inoltre, le risposte da quanto si può constatare sono standardizzate e poco esaustive.

La versione giocattolo

Prima dell’avvento di Internet è esistita una versione giocattolo della palla magica. Era una palla in tutto e per tutto uguale alla sfera 8 nera usata per il gioco del biliardo. Questa invenzione creativa, concepita da Albert C. Carter e da Abe Bookman nel 1950, è attualmente prodotta da un’azienda di giocattoli statunitense. Pare che dietro l’idea dei due inventori si celasse un richiamo alla scrittura spiritica, usata nel losco mondo dei chiaroveggenti. L’uso di questo giocattolo ha avuto non poco risalto mediatico anche grazie a diversi film. Tra questi si possono citare su tutti “Toy Story”, “Will Hunting – Genio ribelle” e “Interstate 60”. Ma anche diverse serie TV di successo tra cui ricordiamo “Friends”, “Streghe” e “Una mamma per amica”. Un’iniziativa sicuramente simpatica, ma se vogliamo sapere chi siamo e cosa faremo forse è meglio chiederlo a noi stessi.