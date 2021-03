Può succedere a tutti di avere qualche momento difficile. Per questo cerchiamo sempre di trovare vari metodi che ci aiutino a superarli in fretta. Per alcuni è guardare una serie TV divertente, per altri ascoltare musica triste. Quello che però pochi sanno è che ci sono dei meccanismi automatici, che ci portano ad agire in una certa maniera senza che ce ne accorgiamo. Vediamo quali sono.

Un modo per fuggire dalle difficoltà

Il curioso di meccanismo di difesa che abbiamo contro le difficoltà della vita si chiama escapismo. Esso deriva da un verbo inglese: “to escape”. Questo termine significa “fuggire”, e l’escapismo è proprio questo: una fuga dalla realtà.

Si tratta di tutta una serie di azioni che ci portano ad allontanarci dalla vita quotidiana, e ci portano in un mondo più “sicuro”. Grazie ad esse riusciamo a distrarci dalle cose più difficili che stiamo affrontando. Per i ragazzini, spesso sono i videogiochi: interminabili partite possono ad esempio aiutare ad alleviare lo stress della scuola. Le persone più cresciute invece tendono a fare delle lunghe maratone di serie TV.

Esistono poi forme di escapismo più forti ancora, e che possono essere molto pericolose. In questa categoria rientrano l’alcool e le droghe, il cui abuso può portare effetti molto gravi.

È la soluzione giusta?

Eccetto l’abuso di sostanze, il resto dei metodi di escapismo sembra innocuo. Una partita alla Playstation o qualche puntata di una serie TV non possono di certo fare male. Ed è vero, ma anche qui bisogna stare attenti a non esagerare.

Infatti è vero che distrarsi può portare relax nel breve periodo, ma non ci deve far scappare del tutto dalla realtà della vita. Se ci sono problemi, bisogna affrontarli in qualche modo e risolverli. Poi va bene anche rilassarsi a fine giornata, con una birretta ed un film, ma non deve essere l’unico modo di far fronte alla vita. Come al solito, la moderazione porta buoni risultati.

