Il porro, quando viene cucinato, ha un sapore veramente delizioso. D’inverno, ad esempio, è usatissimo per fare la passata di verza e patate. Una vera delizia che non possiamo perderci. Però, quando cuciniamo, molte volte non consumiamo tutto ciò che utilizziamo, spesso infatti si butta qualcosa. Ma buttare il cibo, quando possiamo usarlo, è un vero spreco.

Abbiamo visto come tante cose possono essere usate nell’orto, oppure nel giardino, ma anche come fertilizzante. Non solo riciclo di cibo, ma anche di veri e propri oggetti, soprattutto quelli in plastica. Insomma, se uno si impegna un pochino, ci sono moltissimi oggetti o cibi che possiamo riciclare e quindi non buttare.

Il culetto del porro non andrebbe mai buttato quando lo cuciniamo perché vale oro

Siamo dunque alle prese con la nostra ricetta. E facciamo finta che stiamo cucinando proprio la passata di verza, patate e porri. Bisognerebbe mettere le patate in quasi tutte le passate perché danno quel senso di cremosità.

Comunque andiamo al mercato e acquistiamo un porro o due. Teniamo sempre presente che appunto il porro non si cucina tutto, per intero. Quindi potrebbero servirne due. E il culetto del porro non andrebbe mai buttato quando è a casa nella nostra cucina, perché possiamo tranquillamente usarlo per altro.

Il culetto del porro è la parte finale, quella con le radici che escono fuori. E noi andremo a usare proprio quella parte lì. È molto semplice. La prima cosa da fare è prendere un barattolo di vetro e metterci dentro dell’acqua che arriva fino a filo. Prendiamo ora due stuzzicadenti e infiliamoli nel porro ad X.

Una volta inseriti, mettiamo il culetto del porro sopra il barattolo in vetro e mettiamolo davanti ad una finestra. O comunque fonte di luce. Dopo un po’ di tempo, da lì nascerà un nuovo porro che a sua volta possiamo prendere, cucinare e poi ripiantare nel barattolo sperando in un ulteriore porro.

Benefici del porro

Il porro, che è un tubero, è ricco di minerali, vitamine, fibre e fitonutrienti. Soprattutto di calcio e fosforo, ottimi per la buona salute di ossa e denti. Poi c’è il potassio che è amico di cuore e arterie. Poi c’è la tanto amata vitamina C, vitamina A, carotenoidi e vitamina E.

Ma ci sono anche le vitamine del gruppo B che favoriscono il buon metabolismo. Insomma anche il porro ha i suoi benefici che non dobbiamo assolutamente sottovalutare.

Approfondimento

