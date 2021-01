Si tratta di un dolce al cucchiaio buonissimo, facile da preparare e anche versatile, per gli ingredienti che di possono utilizzare. Possiamo prepararlo sia con il pandoro che con il panettone. In questo caso risulterà ancora più ricco dato che il panettone ha già la frutta candita o l’uvetta. Nel caso opposto, possiamo sfornare un dolce vero del riciclo, con tutto ciò che abbiamo nella credenza.

Gli ingredienti base sono pochi: il pandoro, lo zucchero, le mele o anche le pere, la scorza di un agrume e della cannella. Ma potremo pensare di aggiungere della cioccolata avanzata dalla calza della Befana, della vaniglia, oppure della noce moscata, persino della frutta secca.

Ecco dunque la nostra versione, in cui utilizzeremo parte di alcuni ingredienti di una precedente preparazione: i roccocò senza glutine. Dimostreremo che il crumble di mele e pandoro è un dolce veloce e gustoso per riciclare gli avanzi delle feste.

Vediamo l’occorrente per la nostra preparazione

Ingredienti:

a) 300 gr di pandoro;

b) 3 mele di grandezza media;

c) 100 gr di mandorle;

d) 40 gr di uvetta;

e)1 cucchiaio di zucchero di canna integrale;

f) 2 uova;

g) 1 cucchiaio di pisto o 1 cucchiaino di cannella;

h) scorza e il succo di una arancia, un limone e un mandarino;

i) 1/2 bicchiere di rum;

l) zucchero a velo e cannella q.b. (facoltativi).

Procediamo con il crumble di mele e pandoro è un dolce veloce e gustoso per riciclare gli avanzi delle feste

Sciacquiamo l’uvetta e mettiamola in ammollo nel rum. Tagliamo a cubetti le mele e facciamoli riposare con mezzo bicchiere di succo di arancia, limone e mandarino. Tagliamo a cubetti anche il pandoro, infine tostiamo e tritiamo grossolanamente le mandorle.

A parte, lavoriamo le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo le mele con il succo di agrumi, l’uvetta con il rum, le mandorle, il pisto o la cannella e la scorza dell’arancia, del limone e del mandarino. Infine amalgamiamo bene dopo aver aggiunto 200 gr del pandoro a cubetti.

Versiamo il composto in una tortiera imburrata, finiamo in superficie con 100 gr di cubetti di pandoro ulteriormente sbriciolato con le mani.

A questo punto inforniamo a 180°. Dopo circa 10 minuti, copriamo la tortiera con carta d’alluminio e completiamo la cottura, per altri 15 minuti circa. Questo passaggio servirà a non far bruciare la parte in superficie del dolce fatta di pandoro. Sforniamo, dopo aver fatto la prova dello stuzzichino. Infine serviamo, a temperatura ambiente, con una spolverata di zucchero a velo e cannella, se di nostro gradimento.

Avremo in questo modo portato in tavola un dolce alternativo, utilizzando quanto ancora restava da consumare. Pronto per essere gustato, il crumble di mele e pandoro è un dolce veloce e gustoso, per riciclare gli avanzi delle feste.