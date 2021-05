Il crescione romagnolo, ricetta tipica della Romagna golosissimo e veloce dal preparare

Il crescione, anche detto cascione o cassone, è uno street food molto amato tipico della Romagna. Anche se l’impasto di base è lo stesso della piadina, non va assolutamente confuso con questa. Infatti, le due pietanze sono parenti, ma cambia il metodo di farcitura e cottura.

Il nome deriva dall’erba che in passato costituiva il ripieno di questo piatto delizioso. Oggi esistono varie alternative per farcire il crescione, perché quella che prevedeva l’uso dell’erba omonima non è molto usata.

Oggi, infatti, la ricetta prevede una farcitura a piacere.

Continuando a leggere, vedremo come cucinare il crescione romagnolo, una ricetta tipica della Romagna, golosissimo e veloce dal preparare.

Ricetta crescione alle erbette

Per preparare un buon crescione, si parte dall’impasto! Serviranno: 500 g di farina, 75 g di strutto (o di olio extravergine di oliva), 75 ml di acqua, 2 g di bicarbonato e sale.

Dopo aver sciolto il sale nell’acqua tiepida, unire lo strutto (o l’olio), la farina, il sale ed il bicarbonato. Poi impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo.

A questo punto far riposare l’impasto circa 30 minuti in frigo, coperto da un panno, e nel frattempo preparare il ripieno.

Per far questo, serviranno: 250 g di spinaci (o crescione) e 200 g di bietole, olio extravergine di oliva, una cipolla, sale e pepe.

Iniziare tritando la cipolla e facendola dorare con un filo d’olio extravergine d’oliva, poi unire le erbe precedentemente tagliate a pezzetti. Aggiustare poi con sale e pepe e mescolare per bene, fino a quando le erbe non saranno pronte.

Tornando all’impasto, passata la mezz’ora dividere in porzioni da circa 70 g e formare dei dischetti tirando ognuna di queste palline con il mattarello. Dobbiamo ottenere diversi dischi di circa 20 cm di diametro.

Adesso, mettere la farcitura su una metà dei dischetti, avendo cura di lasciare un po’ di bordo per richiudere il crescione.

Spennellare i bordi con dell’acqua e chiudere con cura l’impasto. Concludere la cottura per qualche minuto per lato, ed il crescione sarà pronto!

Questo è un modo per cucinare il crescione romagnolo, una ricetta tipica della Romagna golosissimo e veloce dal preparare.

Le sue varianti

Riassumendo, il crescione è una pietanza tipica della Romagna e che è nata farcita solo di crescione, aglio, cipolla e scalogno.

Anche se oggi le varianti sono moltissime, così come accade per la piadina, la variante del crescione con le erbette è ancora quella più amata. Si è però sostituito il crescione con gli spinaci o altre erbe per comodità, perché il crescione come erba è meno diffusa rispetto al passato.

Approfondimento

L’ortaggio che non dovrebbe mai mancare dal vostro orto, anche da quello in cassetta!