Il freddo dell’inverno a volte può davvero entrare nelle ossa, e un buon piatto caldo, nutriente e sostanzioso è un valido alleato contro questa sensazione. Il cremoso primo piatto per scaldarci in inverno è proprio perfetto per le cene di questa stagione, ed è a base di pasta e lenticchie. Le lenticchie sono un valido sostituto della carne, e sono ricche di fibre, ferro e vitamine, perciò la nostra ricetta è un perfetto piatto unico vegetariano.

Ingredienti

Per preparare pasta e lenticchie abbiamo bisogno di:

180g di pasta da minestra;

160g di lenticchie secche;

120g di passata di pomodoro;

brodo vegetale q.b.;

carota;

cipolla;

sedano;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

timo q.b.;

parmigiano reggiano q.b..

Preparazione di questo piatto

Per preparare il cremoso primo piatto per scaldarci in inverno iniziamo mettendo le lenticchie in un colino e sciacquandole bene sotto l’acqua. Lasciamole da parte e tritiamo assieme il sedano, la carota e la cipolla in modo da ottenere dei pezzi molto piccoli. Ora mettiamo due pentole sul fuoco, una per scaldare il brodo, l’altra con abbondante olio. In quest’ultima aggiungiamo la trita appena fatta e quando la cipolla sarà dorata aggiungiamo anche il sale e la passata di pomodoro. Trascorsi un paio di minuti possiamo aggiungere anche le lenticchie e un bel mestolo di brodo già portato a bollitura. Copriamo la pentola e lasciamo cuocere a fiamma bassa aggiungendo il brodo se necessario. Le lenticchie impiegheranno circa 30 minuti per risultare cotte.

A questo punto aggiustiamo di sale e uniamo anche la pasta e il pepe. Aggiungiamo anche almeno un altro mestolo di brodo, ma possiamo aumentare la quantità se vogliamo che la nostra pasta e lenticchie sia più liquida e meno densa. Continuiamo a cuocere a fiamma bassa per il tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, ricordandoci di girare spesso e di aggiungere brodo. Infine spegniamo il fuoco e terminiamo cospargendo un po’ di timo e il parmigiano già grattugiato, mescoliamo con forza e serviamo in tavola.

Pasta e lenticchie è già pronta. Assaggiamone una cucchiaiata e restiamo estasiati dal gusto incredibile e dal caldo che questo semplice e antico piatto riesce a trasmetterci.