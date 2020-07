Il Covid minaccia l’industria a livello globale. Con quali effetti sulla volatilità dei titoli?

Non ci sono dubbi, l’epidemia Covid 19 ha generato una crisi economica senza precedenti e con caratteristiche mai sperimentate prima.

Il precedente periodo di incertezza causato dalla Brexit non è quasi per niente comparabile e oggi appare una questione molto più semplice.

Uno studio condotto dalla Simon-Kucher & Partners ha calcolato che è stato colpito il 58% dell’economia mondiale, per valore stimato di circa 50 trilioni di dollari.

I più colpiti sono i settori viaggi e turismo, ospitalità e trasporti.

Non dimentichiamo che questi settori sono legati alla produzione di autoveicoli, navi, treni e quindi alla cosiddetta industria pesante, metalmeccanica e siderurgica.

Stanno molto meglio farmaceutici, telecomunicazioni, software, internet e media con un valore complessivo stimato di 9 trilioni di dollari, pari all’11% dell’intera economia mondiale. In queste aree la pandemia ha creato una maggiore domanda ed ha inoltre favorito l’arrivo di nuove fasce di clientela e di mercato.

Il Covid minaccia l’industria. Quali sono gli effetti sulla volatilità dei titoli?

Nel mercato azionario i settori che hanno subito l’impatto della crisi saranno ancora più soggetti a forte volatilità. La variazione percentuale del prezzo dei relativi strumenti finanziari sarà molto alta. Maggiore sarà la volatilità del mercato, maggiore sarà il potenziale a breve termine, ma l’investimento in tali settori sarà più rischioso.

Dovremmo aspettarci una situazione instabile e tumultuosa per i prossimi 18-24 mesi.

Per adattarsi a una crisi senza precedenti, industrie e aziende dovranno dimostrare un’agilità commerciale senza precedenti. Velocità e flessibilità dovranno caratterizzare strategie di resilienza di chiunque voglia difendere o migliorare la propria posizione in queste fasi di cambiamento.

Bisognerà stare ancora più attenti ai momenti per entrare e uscire dal mercato, ovvero affinare la capacità di prendere decisioni corrette al momento giusto.

Indipendentemente dal proprio stile di trading sarà assennato accertare quali siano le congiunture di mercato prevalenti. Proprio perché l’aumento della volatilità richiede una maggiore cautela, sarà utile adattare la strategia di trading, magari modificando i propri modus operandi.