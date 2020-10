Gli effetti della pandemia su questo titolo azionario sono stati molto positivi. Il post lockdown, infatti, ha visto il fatturato prendere il volo tanto che nel secondo trimestre 2020 la società ha registrato il miglior risultato degli ultimi anni in tutti i mercati di riferimento. L’andamento favorevole si conferma nel bimestre luglio-agosto con ricavi in crescita di circa 180 milioni di euro: +32% sullo stesso periodo del 2019.

Quindi il Covid-19 fa volare Esprinet, ma fin dove potranno arrivare le quotazioni in Borsa? Soprattutto alla luce della performance degli ultimi 90 giorni che hanno visto un rialzo delle quotazioni di circa l’85%.

Per capire se ci sono ulteriori margini di apprezzamento siamo andati a verificare la valutazione del titolo sia secondo le raccomandazioni degli analisti che utilizzando il metodo dei multipli di mercato.

Nel primo caso il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dell’8% circa. Nel secondo, qualunque sia la metrica utilizzata Esprinet risulta essere sottovalutata di circa il 50%.

Il Covid-19 fa volare Esprinet, ma fin dove potranno arrivare le quotazioni in Borsa? Le prospettive dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 12 ottobre in rialzo dell’1,32% a quota 7,69 euro.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e non s’intravedono problemi lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 8,38 euro. La massima estensione rialzista si trova in area 9,64 euro.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 7,12 euro.

Time frame mensile

La corsa al rialzo non è ancora conclusa e punta un ulteriore rialzo del 50% circa nel caso in cui venga raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 11,64 euro. L’unico ostacolo serio è la resistenza in area 8,66 euro (II obiettivo di prezzo) dove si potrebbe assistere a una battuta di arresto del rialzo.

La tendenza in corso invertirebbe al ribasso nel caso di una chiusura mensile inferiore a 5,68 euro.

