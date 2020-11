Il Covid-19 è mutato e alcuni animali possono passarlo all’uomo, la notizia shock arriva dalla Danimarca. Risale agli ultimi giorni la notizia, riportata anche da fonti autorevoli, come la BBC, della scoperta di un ceppo di coronavirus mutato. La scoperta ha portato a nuovi cambiamenti sullo scenario internazionale della gestione della pandemia.

Gli animali infetti da Covid-19

Il fatto che alcuni animali possano essere infetti da coronavirus è noto da quest’estate. L’animale in questione è il visone, che si è scoperto portatore di Covid-19 in Spagna e nei Paesi Bassi. Questi Paesi hanno prontamente adottato misure contenitive abbattendo alcuni degli animali allevati per la pelliccia.

La notizia veramente preoccupante è, però, arrivata il mese scorso dalla Danimarca. Il Paese è uno dei più grandi esportatori di pellicce ed è ricco di allevamenti di visoni. Gli animali di ben 207 allevamenti solo nella regione dello Jutland si sono rivelati affetti.

Ma non solo. Il ceppo di coronavirus presente in alcuni di questi visoni pare essere mutato. Questo nuovo ceppo di Covid-19 può, inoltre, passare all’uomo e la BBC riporta che ben dodici persone sono già state infettate. Se prima erano gli uomini a passare i virus ai visoni, sembra che con la mutazione l’andamento si sia ribaltato. Le ragioni, tuttavia, non sono ancora chiare.

Le pronte reazioni danesi e internazionali

Il Governo danese, infatti, ha programmato velocemente delle misure contenitive. La prima prevede il possibile abbattimento di tutti i visoni. La Danimarca al momento alleva ben 17 milioni di esemplari. L’area più affetta, lo Jutland Settentrionale, sarà inoltre soggetta a lockdown fino almeno al 3 dicembre.

Anche i alcuni Paesi del resto d’Europa non sono rimasti impassibili davanti a questa notizia. Il Regno Unito, ad esempio, ha rimosso la Danimarca dai Paesi considerati sicuri per tappe e destinazioni di viaggio. Coloro che giungeranno nel Regno Unito dalla Danimarca dovranno quindi sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni.