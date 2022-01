Si tratta di una di quelle domande che spesso ci facciamo. Ogni volta che prendiamo le scale mobili, il corrimano corre più veloce della luce. E noi ci domandiamo “ma perché”? Qual è il senso di tutto questo? In realtà un motivo c’è ed è anche un motivo abbastanza importante da non sottovalutare. Il corrimano sulle scale mobili va più veloce dei gradini ed ecco spiegato il perché.

La scale mobili sono una comoda invenzione. E le possiamo trovare nella metro, nei grandi magazzini, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie. Insomma si trovano in molti posti. La loro funzione ovviamente è quella di una scala, che sale e scende in modo autonomo. In questo modo chi la usa non fa fatica e il processo di uscita è velocizzato.

Però quando saliamo sulle scale mobili e poggiamo la mano sul corrimano sentiamo che questo va più veloce dei gradini. E ci chiediamo dunque quale sia il suo motivo. Spesso abbiamo pensato ad una problema di montaggio. O che le due velocità non si potessero sincronizzare, per cui una va in un modo e una va in un altro. Ma in realtà questa doppia velocità è voluta. E ora vediamo perché.

Dunque il motivo per cui il corrimano va più veloce riguarda la sicurezza delle persone che vi sono sopra. Infatti, tenendo la mano sul corrimano che va più veloce dei gradini, il corpo umano sarà inclinato leggermente in avanti.

Se scale e corrimano fossero stati alla stessa velocità, la figura umana avrebbe proteso verso il fondo della scala. E questo potrebbe mettere in pericolo le persone, dato che c’è il rischio di cadere all’indietro. Invece reggendoci ad un corrimano che va più veloce delle scale, saremo inclinati verso il davanti, e nel caso in cui dovessimo perdere l’equilibrio sarà più facile ritrovarlo. Se invece fossimo stati inclinati all’indietro, sarebbe stato più complesso. Per questo motivo, ogni volta che il corrimano va lento, le scale mobili si bloccano, questo deve andare sempre più veloce.

A rafforzare ciò c’è anche una norma europea EN115, secondo cui la velocità del corrimano non può essere superiore del 2% rispetto a quella dei gradini. Ovvero 20 centimetri ogni 10 metri. Quindi deve essere superiore, ma non deve ovviamente andare troppo veloce.

