Gli italiani hanno un portafoglio sempre più vuoto. Arriva Natale e i regali sono a forte rischio. Purtroppo, il coronavirus ha messo le mani in tasca a tutti. Confimprese ha commissionato uno studio a Innovation Team (Cerved). La pandemia ha ridotto di molto il budget di spesa destinati ai regali. Il calo previsto per due famiglie su tre è di 138 euro rispetto al Natale dello scorso anno.

La spesa media nel 2019

Nel 2019, gli italiani hanno speso 450 euro in media. Pesa come un macigno tutto il contesto storico. Gli italiani si sentono apatici e lo spirito natalizio di una volta è scomparso per una gran parte. Questo atteggiamento prevale tra le coppie con figli adulti, nei genitori soli con figli a carico e per gli abitanti delle metropoli.

Non c’è più l’aria di festa

Fino allo scorso anno, dicembre era un modo per poter vivere qualche momento di allegria e spensieratezza in vista del Natale e i regali. Oggi non lo è più. Solo il 9% del campione ha detto di essere impaziente per l’arrivo delle feste. Alter ego, le coppie senza figli si mostrano più euforiche. Single o separati, a basso reddito familiare o dipendenti da sussidi pubblici non sono dello stesso avviso. Le festività non hanno mai rappresentato un motivo di festa.

Chi spende di meno

Vedovi, anziani, genitori soli, divorziati ridurranno di più la spesa per il Natale. In generale le famiglie mostrano segni di insofferenza: la situazione economica è difficile e in continuo peggioramento. Il 67% dei nuclei familiari hanno subito una riduzione significativa del reddito. I lavoratori autonomi, i monogenitori, i redditi bassi hanno registrato una batosta senza precedenti.

Freno alle spese

La crisi sanitaria ha imposto un freno necessario alle spese. Le famiglie per sbarcare il lunario devono avere maggiore attitudine al risparmio. Gli italiani guardano al futuro e non c’è nulla di buono all’orizzonte. Perciò meglio iniziare a risparmiare, già con i regali di Natale, mettendo da parte qualche spicciolo. I meno abbienti hanno le paure maggiori, infatti riducono in percentuale il budget di più rispetto a chi ha più soldi. Il coronavirus ha messo le mani in tasca a tutti.