La parola “coprifuoco” è ormai diventata tristemente familiare a tutti noi. Ma il coprifuoco non è naturalmente un’invenzione moderna. Ma perché il coprifuoco si chiama così? E qual è la storia dietro questa parola che è ritornata così prepotentemente all’interno del nostro vocabolario quotidiano?

La parola coprifuoco è in uso da molti secoli, e indica non soltanto un’azione, bensì anche un oggetto.

Il coprifuoco prende il nome da questo strano oggetto che una volta c’era in tutte le case, scopriamo quale.

Di notte si spegnevano i fuochi per evitare gli incendi

La parola “coprifuoco” significa ovviamente “coprire il fuoco”, ma perché questa azione era necessaria? L’ordine di coprifuoco veniva dato nei villaggi fin dal medioevo. Spesso con il suono di una campana, veniva ordinato agli abitanti di spegnere i fuochi domestici. Questo era necessario perché a quell’epoca la maggior parte delle abitazioni era di legno. Il rischio di incendi era molto alto, specialmente durante la notte quando il focolare domestico non era sorvegliato. Ma nel corso dei secoli la parola coprifuoco venne ad indicare non soltanto l’azione di coprire il fuoco, ma anche l’oggetto con cui si copriva.

Il coprifuoco serviva per evitare il fumo

Nell’ottocento tutte le case, tranne le più povere, avevano degli oggetti specifici che si utilizzavano per coprire i fuochi, che venivano appunto chiamati ‘coprifuoco’.

Mentre nelle abitazioni dei poveri si soffocava il fuoco utilizzando solo la cenere, i ricchi avevano degli oggetti appositi.

Per i fuochi più grandi, come quelli dei caminetti, si utilizzavano delle specie di grosse ciotole di terracotta che venivano messe sopra alle fiamme per soffocarle.

Ma anche le fiammelle delle lampade avevano i loro coprifuoco. Si trattava di piccole campane, solitamente di vetro, che venivano messe sulla fiamma per spegnerla senza sprigionare fumo. Ogni casa ne aveva a disposizione. Oggi la parola coprifuoco si è evoluta nuovamente per assumere un altro significato, ma le sue origini sono antiche.

