Oggi prepareremo un piatto molto particolare, di origine francese. Il contorno perfetto che viene dalla Francia sono le zucchine alla salsa occitana ed è facilissimo da preparare.

Basterà dedicare pochi minuti a questa preparazione per preparare un contorno gustoso che diventerà un piatto fisso nelle nostre tavole. Inoltre, ci permetterà di far mangiare le verdure ai nostri bambini in modo fantasioso. Proprio loro che spesso non vogliono mai mangiarle.

La loro cottura al cartoccio permette di cuocere le zucchine in modo sano e privo di ulteriori grassi. Perciò sono indicate anche a coloro che ci tengono a mantenere la loro linea.

Ingredienti

8 zucchine piccole;

100 gr di pecorino fresco;

5 foglie di basilico;

olio d’oliva;

sale;

pepe;

1 spicchio d’aglio;

1 limone intero;

altro olio d’oliva;

Il contorno perfetto che viene dalla Francia

Cominciamo la nostra ricetta preparando la salsa all’occitana che va a dare al nostro piatto una spinta in più. Affettiamo in modo sottile l’aglio già sbucciato, aggiungiamo quindi in una terrina l’olio e il succo di limone, mescolando continuamente per creare una amalgama. Aggiustiamo di sale e pepe e continuiamo a mescolare. Lasciamo quindi da parte la terrina per far sì che tutto si insaporisca per bene.

Ora, cominciamo a preparare le verdure. Laviamo e puliamo bene le zucchine e cuociamole al vapore per circa 10 minuti. Dovranno cuocere da intere. Una volta cotte al vapore, lasciamole raffreddare e asportiamo da ognuna una fettina sottile per il lato lungo della verdura.

Nella parte scavata, posizioniamo il pecorino a strisce, un filo d’olio, un pizzico di sale e di pepe e un trito di foglie di basilico. Incartiamo le zucchine in un cartoccio fatto di carta da forno e cuociamole sulla griglia nella loro carta. Dovranno cuocere per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, prendiamo le zucchine, apriamo i cartocci e condiamole infine con la salsa occitana ottenuta. La salsa può essere conservata in frigo per condire altri piatti.