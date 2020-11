Quando compaiono le verdure in tavola, i bambini storcono il naso. Ma non lo faranno di fronte a questo. Il contorno economico e gustoso che sorprenderà tutti è il tortino di sedano al forno. Che, se vogliamo, è la versione urbana del tortino di cardo al forno.

Perché il cardo è un ortaggio tipico toscano che non si trova ovunque. E che, comunque, neanche piace a tutti. Ecco la ricetta da provare subito con le istruzioni degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Il sedano finalmente protagonista

Il sedano è un vegetale poco valorizzato, considerato un ingrediente base per soffritti, come la cipolla e il prezzemolo. Per la maggior parte della nostra vita lo vediamo, in casa o fuori, a pezzetti piccoli come un fagiolo.

Eccolo, invece, giocare un ruolo da protagonista. Questo tortino lo aiuta a dispiegare il suo sapore. Non possiamo fare a meno di apprezzare anche il suo colore positivo, il suo verde chiaro energizzante.

Il contorno economico e gustoso che sorprenderà tutti si prepara con un sedano verde intero, 250 grammi di ricotta e quattro uova. E ancora Parmigiano Reggiano, olio di oliva, sale e pepe.

Tagliamo le foglie del sedano ed eliminiamo i gambi più esterni, se appaiono duri. Tagliamo, ora, tutti i gambi a pezzetti di dieci centimetri circa di lunghezza.

Mettiamo, ora, i pezzetti di sedano in acqua bollente salata. Portiamo a ebollizione e lasciamo cuocere fino a che diventano teneri. Scoliamo e lasciamo a raffreddare.

Sistemiamo un primo strato di pezzetti di sedano in una pirofila unta d’olio, poi spolveriamo con parmigiano grattugiato e pepe. Formiamo un secondo strato di sedano, invertendone la disposizione. Spolveriamo di nuovo con il Parmigiano Reggiano grattugiato. Si continua così fino a usare tutto il sedano, ma per l’ultimo strato creeremo una copertura golosa.

Sbattiamo le uova in una terrina, aggiungendo sale e pepe, ma non troppo perché il Parmigiano è già salato. Mescoliamo le uova così sbattute alla ricotta, amalgamandole bene.

Spargiamo l’impasto sul sedano, spolveriamo tutto con altro Parmigiano. Facciamo gratinare al forno, riscaldiamo a 180 gradi, finché la superfice avrà acquistato un bel colore dorato.

Il tortino di sedano è perfetto per accompagnarsi al riso bianco. Ma anche con pietanze a base di vitello e altre carni bianche come pollo, coniglio e agnello.

Se questa ricetta è piaciuta, si può andare a sbirciare quella del tortino di finocchi e formaggio.