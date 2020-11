Leggero, ricco di sali minerali come il potassio, il calcio ed il fosforo, ma anche in grado di disintossicare l’organismo e di tenere sotto controllo, con un’azione naturale, i livelli del colesterolo nel sangue. Questo è il radicchio che si può cucinare e rendere gustoso facilmente ed anche con un pizzico di creatività. Ecco allora il contorno autunnale di radicchio in padella spopola e mette tutti d’accordo, grazie a spiccate proprietà antiossidanti e ad appena 20 calorie circa ogni 100 grammi.

La ricetta veloce e gustosa per preparare il radicchio in padella prevede l’uso di pochissimi ingredienti. Con questi che si trovano peraltro già in frigo o nella dispensa. Partendo da 6 cespi di radicchio rosso, infatti, servono solo 2 cipolle per dare il gusto alla ricetta, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero e origano quanto basta. Se disponibili, in alternativa all’origano, si possono inoltre inserire nella ricetta 4 rametti di maggiorana fresca.

Ecco come preparare il contorno autunnale di radicchio in padella spopola e mette tutti d’accordo

Passando alla preparazione, togliere dal radicchio il torsolo centrale e le foglie più esterne. E poi procedere lavando e tagliando tutta la verdura a striscioline. Nel frattempo, in una padella capiente si sta preparando un soffritto con olio extravergine di oliva e con le due cipolle tritate.

Dopo qualche minuto, aggiungere il radicchio e, amalgamando di continuo, procedere per altri 5 minuti di cottura a fiamma viva. Un’ultima amalgamata aggiungendo l’origano o i rametti di maggiorana fresca, e spegnere.

A questo punto la ricetta del radicchio in padella deve essere solo aggiustata con il sale e con il pepe nero che, magari, è stato macinato al momento. Il contorno di stagione di radicchio in padella è ora pronto da portare in tavola e da mangiare con i crostini di pane. Oppure per accompagnare i secondi a base di carne o di pesce.