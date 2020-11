Oggi analizzeremo come preparare un contorno amatissimo dagli italiani in un’alternativa gustosa. Il purè di patate, infatti, è re delle tavole nostrane e compagno di pranzi a base di carne.

Ma è possibile creare un’alternativa meno pesante e più appetitosa del solito? La risposta è sì. Scopriamo assieme, allora, come preparare il contorno alternativo perfetto per accompagnare tutti quanti i secondi di carne.

Gli ingredienti per il purè alternativo

Per preparare un purè di patate alternativo sono necessari i seguenti ingredienti:

a) patate, 400 grammi;

b) olio, a piacimento;

c) grana grattugiato, almeno 40 grammi;

d) sale, a piacimento;

e) noce moscata, a piacimento;

f) cannella, a piacimento;

g) un bicchiere di latte.

Il procedimento

Ecco, di seguito, come preparare il purè di patate alternativo.

Il primo passo per preparare questo piatto è dato dalle patate. Sbucciare le patate, lavarle nell’acqua corrente e poi metterle in un tegame a bollire.

Il consiglio per fare più in fretta possibile è quello di tagliare le patate a tocchetti piccoli e uniformi. Un altro consiglio è quello di farle cuocere il più possibile, in maniera che siano più facili da schiacciare in seguito.

Una volta terminata la cottura, scolare le patate e riporre in un contenitore. Con l’ausilio di una forchetta, schiacciare le patate fino a ottenere un composto uniforme.

Ora prendere una pentola alta antiaderente e versare le patate. Aggiungere olio a piacimento, il latte e il parmigiano. Girare con un mestolo fino a ottenere una consistenza vellutata.

Nel caso il composto non sembri abbastanza cremoso aggiungere il latte, ma con cautela, in quanto renderà il piatto poco salato.

Verso la fine della cottura aggiungere la cannella, la noce moscata e il sale. Questa aggiunta dolce renderà il purè particolarmente appetitoso. Allo stesso tempo l’utilizzo dell’olio al posto del burro farà in modo che sia più digeribile. Lasciare raffreddare e servire. Il contorno alternativo perfetto per accompagnare tutti quanti i secondi di carne è pronto per essere mangiato.

