In questa mini guida “Il contachilometri della tua auto è truccato? Ecco tre consigli utili per capirlo”, vogliamo metterti in guardia da eventuali truffe.

Comprare un’auto usata ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi. Trovare ottimi modelli a prezzi convenienti è uno dei principali motivi che spinge molte persone a rivolgersi al mercato delle auto di seconda mano. Tuttavia, è buona norma ricordarsi che la truffa è sempre dietro l’angolo, purtroppo. Noi di ProiezionidiBorsa, quest’oggi vogliamo mostrarti alcune semplici regole che possono tenerti alla larga da eventuali loschi imbrogli.

Diversi sono i fattori che influiscono sul prezzo di un veicolo, ad esempio l’anno di immatricolazione, lo stato di conservazione di motore e tappezzeria ed i chilometri percorsi. Quest’ultimo dato è di fondamentale importanza in quanto, ovviamente, incide sullo stato di salute dell’automobile a 360 gradi. Per rendere più appetibile la vendita, non è raro che alcuni venditori cerchino di far apparire il veicolo meno usurato, diminuendo i chilometri effettivamente percorsi. Pratica, neanche a dirlo, illegale. Portare indietro il contachilometri rappresenta una truffa vera e propria ed è un atto perseguibile dalla legge.

Il contachilometri della tua auto è truccato? Di seguito i tre consigli da seguire scrupolosamente

Come fare a capire se l’auto che stiamo per acquistare ha percorso veramente i chilometri che sono dichiarati al suo interno? Per accorgersi di presunte manomissioni, ecco pochi e semplici accorgimenti da seguire:

Innanzitutto, è opportuno prestare attenzione a tutti i documenti connessi al veicolo. È necessario osservare con attenzione possibili manomissioni o incongruenze tra le informazioni riportate;

Fatevi aiutare da un esperto. Eventuali usure dei pezzi dell’auto potrebbero essere incongruenti con il chilometraggio riportato;

Dubitate di modelli abbastanza vecchiotti con pochi chilometri. Generalmente, è improbabile che l’auto sia stata ferma per così tanti anni;

Infine, è opportuno consultare il Pubblico registro automobilistico (PRA). Tramite tale servizio è possibile risalire al numero dei proprietari precedenti. Più proprietari ha avuto il veicolo e più è è alta la probabilità di trovarci dinnanzi ad una truffa.

Cosa fare nel caso in cui ti accorgi della truffa solo dopo aver effettuato l’acquisto?

Nel caso in cui, felici della vostra nuova auto, non vi accorgeste del raggiro subito, sarà possibile appellarsi alle normative vigenti anche dopo l’acquisto. Per alcuni casi è previsto anche il coinvolgimento dell’Antitrust. Rivolgetevi ad un avvocato per capire la strategia migliore per tutelare i vostri diritti.

