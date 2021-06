In alcuni regolamenti di condominio si legge che è vietato fare attività di locanda o affittacamere. Bisogna capire, intanto, che cosa si intenda per locanda, visto che è un termine caduto in disuso. Vediamo, poi, se è vero che il condominio può impedirci di guadagnare aprendo una locanda a casa nostra.

Il significato di locanda

Di solito si intende una struttura ricettiva turistica di livello più semplice e familiare rispetto a un albergo. A parte questa differenza, si tratta sempre di sfruttare certi locali per un uso commerciale. Se il regolamento contratto lo vieta, è da evitare attività commerciale indipendentemente dal livello dell’ospitalità offerta.

Attività economiche che si possono realizzare in condominio

Il potere che il condominio ha è, in realtà, piuttosto limitato. Le leggi, infatti, riconoscono ampia tutela alla libertà privata anche in senso economico. Questo, del resto, è il principio che consente a chi abbia un appartamento con garage di poter dare in affitto anche solo quest’ultimo.

Nessuno dubita del fatto che si possa affittare il garage a un esterno al condominio stesso. Allo stesso modo, una taverna può essere affittata ad associazioni che svolgano corsi di vario genere. Sono tutte occasioni di sfruttamento economico di una parte della nostra proprietà che il condominio non può impedire.

Il condominio può impedirci di guadagnare aprendo una locanda a casa nostra?

Dopo aver chiarito che la libertà economica prevale, vediamo in quali casi il condominio può invece impedire queste attività.

Limitare la libertà di qualcuno richiede sempre maggioranze molto ampie. In questo caso è addirittura necessario il cosiddetto regolamento contratto. È quel particolare regolamento che deve essere approvato da tutti i condomini all’unanimità.

Se il divieto non c’è già, è impossibile stabilirlo dopo

Questa è la vera tranquillità di cui godono coloro che vorrebbero affittare camere o garage in condominio. Non si potrà, cioè, mai approvare un simile divieto con l’unanimità se c’è già un condomino che invece vuole realizzare un bed & breakfast.

Se invece siamo ancora in fase di acquisto, è bene informarsi presso l’amministratore del condominio. Potremmo, per esempio, decidere di comprare un appartamento munito di garage. Potremmo anche decidere di compare, in quello stesso palazzo, altri due garage oppure una bella taverna solo per poi affittarli. In questo caso sapere in anticipo cosa prevede il regolamento condominiale ci metterà al riparo da brutte sorprese.