L’aria condizionata in macchina è una vera e propria benedizione, soprattutto d’estate. Senza di essa, sarebbe davvero difficile spostarsi con questo caldo tremendo.

Tuttavia, per assicurare un funzionamento duraturo del sistema di climatizzazione, bisogna effettuare della manutenzione periodica.

In questo modo, oltre a non avere l’ansia di restare a secco con l’aria condizionata, risparmieremo anche dei soldi sul controllo del meccanico.

Il condizionatore dell’auto avrà vita lunga se prestiamo attenzione a queste semplici accortezze

La prima operazione da effettuare sarà quella di asciugare l’evaporatore.

Per farlo nel migliore dei modi, basterà impostare il livello del climatizzatore alla massima potenza, lasciando l’auto accesa per 10 minuti.

A questo punto, apriamo la scatola del filtro anti-polline e spruzziamo del prodotto igienizzante attraverso tutti i condotti. In questa fase possiamo utilizzare anche metà contenuto della bomboletta.

Ora riavviamo il motore ed accendiamo alla massima potenza il riscaldamento. Dopo circa tre minuti, azioniamo alla massima potenza il climatizzatore e ripetiamo questo procedimento anche sui condotti dei piedi, testa e finestrini.

Una volta finito, spruzziamo il resto del disinfettante all’interno dei condotti attraverso tutte le bocchette di ventilazione in dotazione nella macchina.

Il disinfettante fuoriesce da una sonda, collegata ad un tubo flessibile, capace di arrivare in profondità.

Quando i condotti saranno tutti disinfettati, possiamo procedere alla sostituzione del filtro anti-polline. In genere si consiglia di farlo almeno una volta ogni due anni.

La posizione del filtro cambia in base alle marche di auto, ma di norma si trova sempre nei pressi del condizionatore.

Il filtro anti-polline, oltre a preservare la funzionalità dell’impianto di condizionamento e riscaldamento, protegge anche la nostra salute. Esso, infatti, consente di respirare l’aria filtrata da smog, pollini e fumi nocivi.

Ecco quando bisogna consultare un meccanico

Quindi, abbiamo visto che il condizionatore dell’auto avrà vita lunga se prestiamo attenzione a queste semplici accortezze, senza andare dal meccanico.

L’intervento di quest’ultimo è necessario nel caso in cui bisogna sostituire alcuni componenti danneggiati come le ventole o le cinghie. Oppure nel caso in cui bisogna ricaricare l’aria condizionata.

