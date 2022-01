Salse e condimenti sono delle vere e proprie delizie per il palato, sono gradevoli e gustose.

Se si ha in programma un pranzo o una cena, ecco che con poche e semplici mosse si può realizzare un fantastico aperitivo, un gustoso primo piatto o rendere ancor più squisito un secondo di carne o di pesce.

Infatti le salse, oramai sempre più presenti sulle tavole, arricchiscono i piatti di ogni genere esaltandone gusto e sapore.

Ecco, dunque, il condimento super gustoso ed appetitoso perfetto per paste, crostini ed accompagnare secondi piatti, da far leccare i baffi a tutti gli ospiti.

La salsa di peperoni è la soluzione perfetta per non sbagliare mai.

Si può scegliere tra il peperone rosso, giallo e verde, oppure optare per un mix di colori, la resa sarà sempre formidabile.

Ingredienti

500g di peperoni a scelta;

100g di parmigiano(facoltativo);

uno spicchio di aglio;

3/4 cucchiai di olio evo;

sale q.b.

Il condimento super gustoso ed appetitoso perfetto per paste crostini ed accompagnare secondi piatti, vediamo il procedimento

Lavare ed asciugare i peperoni, sistemarli su una teglia rivestita da carta da forno.

Infornare in forno caldo per una ventina di minuti.

In alternativa al forno, i peperoni possono essere arrostiti in una spadella antiaderente fino a che la pelle non risulti ben cotta, quasi bruciata.

A cottura ultimata inserire i peperoni in un sacchetto per alimenti per 10 minuti.

Proseguire poi togliendo la pelle e i semi, tagliare poi a listarelle. Far rosolare uno spicchio d’aglio, aggiungere i peperoni e salare. Far cuocere qualche minuto senza far asciugare il loro liquido. In un mix versare i peperoni, 1/ 2 cucchiai di olio e il formaggio. Frullare il tutto e se necessario aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta.

Salsa perfetta per condire mezze maniche, rigatoni o fusilli.

Oppure se la salsa dovrà essere spalmata su crostini, o per accompagnare secondi piatti, per renderla più cremosa e vellutata, si può aggiungere qualche cucchiaio di panna o di formaggio spalmabile.

Ecco pronta la formidabile salsa, che può anche essere congelata e consumata al bisogno.

