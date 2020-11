Pagare le tasse, poiché talvolta involge determinati tecnicismi, è un obbligo non facile da assolvere, stante la complessità della normativa fiscale. Pertanto, si tratta di attività per le quali si ci rivolge a professionisti del settore ed in particolare ai commercialisti. Ciò, allo scopo di individuare il regime applicabile e calcolare gli importi da versare. Un problema può sorgere allorquando, a causa della dichiarazione fiscale effettuata,

Il Fisco rilevi un’evasione fiscale. In questi casi, considerato che ci siamo rivolti ad un professionista, ci chiediamo se il commercialista concorre nel reato di evasione fiscale. La risposta a questa domanda dipende dal tipo di consulenza o di assistenza prestateci e dal tipo di consigli forniti o di adempimenti effettuati. Sicchè, nei fatti, il professionista potrebbe essere l’ispiratore di un comportamento fraudolento realizzato dal cliente, oppure solo l’incaricato di eseguire determinati adempimenti.

Il concorso del professionista

Per rispondere al quesito relativo al se il commercialista concorre nel reato di evasione fiscale, operiamo dei chiarimenti preliminari in ordine alla struttura del reato. Segnatamente, il concorso di persone nel reato, è una particolare ipotesi prevista dalla legge penale, che estende la punibilità del fatto ad altri soggetti, detti correi. Trattasi, cioè, di coloro che pongono in essere un contributo, fisico o morale, nella determinazione o rafforzamento del proposito criminoso altrui. Non a caso, la giurisprudenza ha stabilito che per aversi il concorso del professionista nel reato tributario è necessaria la sua partecipazione attiva all’evasione.

Pertanto, occorre che, nel corso delle indagini, emerga la sua coscienza di prendere parte all’illecito e la sua volontà di realizzare l’evasione fiscale. Quindi, si richiede, in capo allo stesso, la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. Ne deriva che, all’opposto, è possibile escludere la responsabilità penale del professionista quando questi si sia basato su dati, documenti ed elementi fornitigli dal cliente.