Il colore dell’estate 2023 è verde, ma di una tonalità particolare

L’estate si avvicina ed è giunto il momento di studiare i colori da indossare. Per la prossima summer 2023 la nuance must-have è il verde. Ma non un semplice verde, infatti andrà di moda una tonalità molto particolare che non possiamo farci scappare.

A breve entriamo nel mese di giugno e l’estate si avvicina sempre di più. È allora giunto il momento di decidere quali colori indossare per questa nuova stagione. Le proposte fashion sono veramente tante e ovviamente anche i colori. Ma ce n’è uno in particolare che sta catturando l’attenzione di moltissime star e vip. È un colore molto sobrio, che sta bene praticamente a tutti perché non è acceso, però allo stesso tempo dona vitalità e forza al nostro outfit. Dimentichiamoci anche i colori pastello perché per l’estate 2023 ne vedremo molto pochi.

Il colore verde

Il verde è un colore che tendenzialmente viene associato alla giovinezza. È un colore che racchiude equilibrio ma anche crescita, per questo viene spesso indossato in situazioni eleganti dove però si vuole emergere. Il verde inoltre è il colore della natura, infatti, la maggior parte delle piante hanno questo colore. Ma allo stesso tempo è anche il colore che collega la psiche e la natura. In un certo senso è quel colore che collega la nostra mente e la nostra spiritualità alla natura. Per la summer 2023 però non sarà un semplice verde ma una tonalità molto particolare e amatissima.

Il colore dell’estate 2023 è avocado

Ebbene sì, il colore della prossima estate sarà proprio il color avocado. Si passa delle sfumature più morbide e vellutate fino a toccare l’acidità dei frutti premature: un trionfo del verde avocado. Una nuance quindi che si compone di diverse sfumature perché può comporsi di alcuni toni più accesi e altri invece meno. Inoltre, è un colore che si adatta moltissimo alla diversa tipologia di tessuto e capo che stiamo indossando, ad esempio sulla seta sarà super luminoso, mentre invece sul cotone resterà un pochino più mat.

Essendo il colore dell’estate ovviamente sono tantissimi i brand che hanno deciso di inserirlo in passerella. Dalla Fashion Week di New York a quella di Londra passando per Milano fino ad arrivare a Parigi, il verde avocado lo indosseremo in tutto il mondo. Ad esempio, Fendi, che sfila durante la Fashion Week di Milano, ha deciso di creare diversi look proprio in questa tonalità. Ma poi abbiamo anche brand come Michael Kors Collection, Collina Strada e Proenza Schouler. E allora il colore dell’estate 2023 è verde avocado.