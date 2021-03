La sciarpa è l’accessorio prediletto di uomini e donne. È un accessorio che va bene praticamente per tutto l’anno: in estate e primavera si può optare per foulard di seta leggeri, d’autunno e inverno invece sciarpe in cotone o lana pesanti. È una scelta importantissima da fare per gli outfit di tutti i giorni. La sciarpa si colloca esattamente vicino al nostro viso: è come una cornice che esalta il soggetto di un quadro se scelta con accuratezza e non a caso.

Per scegliere la sciarpa adatta è bene capire quale sono i colori e le trame che possono risaltare i lineamenti. Ma anche il colore e la forma degli occhi, la bocca carnosa o sottile, zigomi pronunciati o meno, capelli rossi, biondi, neri, castani. Sarà molto utile anche studiare un po’ di armocromia.

Ecco quindi una breve quindi su come scegliere il colore della sciarpa giusta in base al colore della pelle, degli occhi e dei capelli.

Pelle scura o medio scura

I colori che donano maggiormente a questi tipi di incarnato sono i colori caldi e avvolgenti. Come il giallo mostarda, l’arancio zucca, il rosa geranio, il rosso ciliegia, l’arancio albicocca, il rosso rubino e il rosa flamingo.

Pelle chiara o medio chiara

Per far risaltare la pelle chiara è bene privilegiare colori freddi, ma ugualmente squillanti. Come il turchese, il blu ceruleo, l’indaco, il cobalto, il blu di persia, il verde oliva, il verde pistacchio, rosa cipria, rosa baby e il verde lime.

Occhi scuri e occhi chiari

Per far risaltare invece gli occhi sia che siano chiari o scuri, è bene giocare di contrasto. Con occhi marroni, scegliere una bella sciarpa viola potrebbe essere la scelta azzeccata. Se invece si hanno gli occhi azzurri, un bel foulard arancione è quello che ci vuole, per farli risaltare al massimo.

Il colore della sciarpa giusta in base al colore della pelle, degli occhi e dei capelli non è più un segreto ormai!