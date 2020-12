La tavola del 31 e dell’inizio dell’anno sarà certamente addobbata come si vuole in queste circostanze di festa. Quest’anno, poi, sarà un piacere poter salutare questo anno che se ne va mettendo in tavola anche delle belle candele del colore che più si ama. Ecco, allora, il colore della candela da tavola e il suo significato per l’inizio dell’anno nuovo.

Una candela di buon augurio

Quest’anno è stato un anno veramente speciale che non passerà inosservato alla storia. Probabilmente in futuro tutti ricorderanno questo anno 2020 veramente del tutto particolare. Ma oramai è già alle spalle e per augurare un buon inizio pensiamo alle candele che sono il simbolo della luce che allontana le disgrazie.

Di candele ce ne sono di diverse forme e colori. Le classiche allungate che terminano a punta, come un fuso. Ci sono quelle più di stile nordico, come i ceri grossi e bassi. Ambedue possono aiutare a decorare con gusto la tavola e si possono anche utilizzare durante l’anno per propiziare i propri desideri, guardando il Cielo.

Ogni colore ha il suo significato

Il colore della candela non va scelto a caso. Ogni colore ha il suo significato preciso, per questo motivo la fine dell’anno e l’inizio del nuovo possono apportare qualcosa a ciascuno. Ognuno può pensare a un sogno da realizzare con il nuovo anno. In questo la luce e il colore delle candele ci daranno un aiuto. Se scegliamo di mettere in tavola delle candele rosse, queste sono il simbolo del successo materiale e anche di protezione spirituale contro le situazioni negative.

Le candele di colore oro attirano successo nel lavoro e nei soldi. Aumentano anche la capacità di comunicazione e trasmettono entusiasmo.

Le candele bianche sono utilizzate per chi cerca verità nella vita, sincerità nelle azioni e purezza di intenzioni.

Il colore della candela da tavola e il suo significato per l’inizio dell’anno nuovo

Se qualcuno preferisce addobbare la tavola con candele azzurre, allora significa che per il nuovo anno si sta ricercando la pace interiore e una vita familiare serena.

Il colore rosa, invece, è simbolo dell’Amore, della generosità, ed è anche simbolo della guarigione.

Le candele di color giallo apportano fiducia in sé stessi, lo studio, l’inizio di qualcosa di nuovo.

Il colore argento e viola sono le candele di coloro che cercano di realizzare qualcosa nella dimensione spirituale, sono anche il colore della meditazione. Il colore viola indica anche forza dello spirito.

Le candele dal colore verde si rivolgono a tutti quelli che sono interessati a migliorare la situazione economica. Il verde attira ricchezza.

Questo anno nuovo sarà un anno ricco di speranze e le nostre amiche candele ci aiuteranno a ben realizzare i desideri che ognuno porta racchiusi nel suo cuore.