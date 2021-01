Avere un alito fresco è una delle priorità della nostra routine di igiene e bellezza quotidiana. Strumento indispensabile a questo scopo è ovviamente lo spazzolino, ma se vogliamo impegnarci di più, può venire in nostro aiuto anche il collutorio. Il collutorio è un utilissimo alleato per l’igiene di tutta la bocca, e può completare la nostra routine di pulizia quotidiana.

Purtroppo, molti di noi non gradiscono i collutori in commercio, che spesso contengono alcool, o hanno un sapore troppo aggressivo o troppo pungente.

Ma niente paura, esistono innumerevoli ricette per produrre un collutorio anche in casa. Avremo un collutorio più delicato, meno pungente, ma certamente non meno efficace.

Per preparare un collutorio fai-da-te, bastano degli ingredienti comunissimi nelle nostre case, e soltanto pochi minuti di preparazione.

Vediamo quindi come preparare il collutorio fatto in casa per un alito sempre fresco con solo ingredienti naturali.

Ingredienti

a) mezzo litro di acqua

b) un cucchiaio di bicarbonato

c) qualche goccia del nostro olio essenziale preferito

d) un cucchiaino di sale

Il procedimento è molto semplice. In un contenitore con tappo (meglio se non di plastica), mettiamo mezzo litro di acqua, un cucchiaio di bicarbonato, un cucchiaino di sale e qualche goccia di olio essenziale. Per un alito sempre freschissimo, possiamo aggiungere olio essenziale di menta. Per un effetto igienizzante, aggiungiamo dell’olio essenziale di tea tree, mentre il limone sarà perfetto se preferiamo un sapore più delicato.

Ora scuotiamo bene il nostro contenitore per distribuire gli ingredienti.

Potremo utilizzare il nostro collutorio così preparato dopo ogni lavaggio dei denti, per fare dei risciacqui. Il collutorio naturale va conservato in frigo e consumato entro pochi giorni.

Se vogliamo un alito ancora più fresco, possiamo incorporare nella nostra routine un curioso ma utilissimo strumento: il nettalingua. Ecco a cosa serve.