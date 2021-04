Il cocktail perfetto per l’arrivo della bella stagione, fresco e leggero, ideale per tutta la famiglia

La caipiroska è il cocktail perfetto per l’arrivo della bella stagione. È fresco, profumato e leggero. Perfetto come aperitivo da offrire ai nostri ospiti, magari per un pranzo in terrazzo. Oppure per un barbecue in giardino.

Per averne una versione più fruttata e colorata, basterà aggiungere delle fragole fresche di stagione. Invece, per una versione analcolica, basterà escludere la parte alcolica e sostituirla con una analcolica. Così anche i bambini, o chiunque altro non voglia o non possa bere alcolici, potrà avere comunque il proprio cocktail.

Ingredienti per una Caipiroska

a) 50 ml di vodka;

b) 2 spoon di zucchero di canna bianco;

c) 1 ½ lime;

d) ghiaccio tritato;

e) 3 fragole (per la versione fruttata).

Procedimento

La preparazione di questo cocktail perfetto per l’arrivo della bella stagione è molto semplice.

Basta tagliare il lime in sei pezzi e pestarlo con un pestello all’interno di un bicchiere basso.

Se non disponiamo di attrezzatura da bar, al posto del pestello, usare qualsiasi altro attrezzo che permetta di schiacciare i pezzi di lime. Un mortaio, ad esempio, andrà benissimo. Aggiungere i due spoon di zucchero di canna bianco. Anche in questo caso, se non disponiamo di spoon, aggiungere due cucchiai da cucina scarsi.

Pestare un altro po’ e fare sciogliere lo zucchero. Eventualmente aiutarsi con un cucchiaino e con un goccino di acqua.

Per la versione fruttata, aggiungere le fragole e pestare anche quelle. Altrimenti proseguire con la preparazione.

Aggiungere il ghiaccio tritato al bicchiere basso fino a colmarlo. A questo punto aggiungere la vodka e mescolare molto bene. Guarnire con una rondellina di lime.

Il ghiaccio edibile tritato è facilmente reperibile nei supermercati e nei negozi specializzati. In caso di difficoltà, cliccare qui per capire come romperlo a mano.

La versione analcolica del cocktail perfetto per l’arrivo della bella stagione

Il procedimento è esattamente lo stesso, escludendo ovviamente l’aggiunta della vodka. Al posto del distillato possiamo usare della limonata o dell’acqua gasata o liscia, in base alle preferenze. Le fragole pestate si adattano molto bene anche a questa versione.