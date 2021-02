Le giornate si stanno lentamente allungando, il sole scalda un po’ più forte e anche il sorriso torna fare capolino sul volto di ogni metereopatico che si rispetti. Alla fine dell’inverno siamo tutti un po’ provati e confidiamo nell’arrivo della primavera, che fa tornare anche il buon umore

Perché allora non provare ad attenderla con un bel cocktail in mano e chissà che, magari, assaporarlo, non possa essere un preludio del suo arrivo.

Questa, infatti, è la ricetta del cocktail per il buon umore, che con il suo sapore fresco agrumato e un po’ esotico, sarà il nostro alleato nell’attesa della bella stagione.

Ingredienti

a) 50 ml di tequila blanco;

b) 25 ml di succo di lime;

c) 20 ml di sciroppo di zucchero;

d) un frutto della passione;

e) ghiaccio alimentare a cubetti.

Procedimento

Per preparare il cocktail del buon umore basterà avere uno shaker, un bicchiere basso tipo old fashioned e un colino. Se non si dispone di uno shaker, ma non si vuole rinunciare, si potrà ovviare con un barattolo grande provvisto di tappo, e utilizzarlo al posto dello shaker.

Versare nello shaker la tequila, il succo del lime e lo sciroppo di zucchero. Aprire il frutto della passione e svuotare il contenuto facendo passare la polpa per un colino.

Il colino raccoglierà i semini del frutto che non vogliamo che finiscano nel nostro cocktail. Una volta raccolta la polpa del frutto priva dei semi, aggiungere anch’essa al resto degli ingredienti nello shaker.

Colmare lo shaker con abbondante ghiaccio, chiuderlo con il suo tappo. Dare una energica shakerata di una decina di secondi. Colmare anche il bicchiere con abbondante ghiaccio alimentare e versare il cocktail al suo interno.

Ecco pronto da gustare il cocktail per il buon umore, che grazie al sapore deciso della tequila, all’acidità del lime e alla dolcezza e freschezza del frutto della passione, farà fare la “òla” alle nostre papille gustative. Attendere l’arrivo della primavera con questo cocktail dal sapore un po’ esotico, sarà tutta un’altra storia.