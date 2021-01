Oggi proporremo un cocktail molto apprezzato in Francia. Questo drink è molto raffinato ed elegante ed ha una gradazione alcolica del 16%. Si dice che lo abbia inventato agli inizi del ‘900 un abate francese di nome Felix Kir, e per questo ha preso il nome di Kir. In realtà pare che venisse realizzato sin dalla metà dell’800.

Questo cocktail è ideale per chi ama la frutta dolce e vuole un drink dalla bassa gradazione alcolica. Perfetto d’inverno per rendere più leggero il vino bianco, si apprezza d’estate per il suo gusto fresco e dissetante.

Ecco la guida alla preparazione di questo cocktail francese di cui non potremo più fare a meno.

La preparazione di questo drink è molto semplice, bastano due soli ingredienti

Un ingrediente indispensabile per realizzare questo cocktail francese è la famosa Crème de cassis . La crema di cassis è un tradizionale liquore francese prodotto a partire dal ribes nero. Questa crema è molto diffusa in Francia ed è la base per alcuni cocktail e bevande. Si può anche utilizzare come guarnizione di dolci o sul gelato. La crema di cassis si trova facilmente nei nostri supermercati e nei negozi di liquori. Se non abbiamo questo tipico liquore possiamo anche utilizzare lo sciroppo di ribes nero, tenendo in considerazione che lo sciroppo è analcolico.

Per preparare il Kir abbiamo poi bisogno di vino bianco oppure di champagne, la crema di cassis oppure lo sciroppo di cassis. In un calice oppure in un flute versiamo una parte di sciroppo poi 9 parti di vino. Mescoliamo bene con l’apposito attrezzo da cocktail e poi serviamo senza alcuna guarnizione o aggiunta. È preferibile non aggiungere ghiaccio.

Il cocktail francese di cui non potremo più fare a meno è pronto per essere servito. Possiamo sorseggiarlo come aperitivo o come accompagnamento ad un dessert.