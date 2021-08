Il cocktail dell’estate è il Tommy’s Margarita e su questo non ci piove. Rispetto alla versione classica del Margarita, realizzata con il triple sec (liquore all’arancia), il Tommy’s Margarita viene dolcificato con lo sciroppo d’agave. L’agave, peraltro, è la pianta utilizzata proprio per la fermentazione e la distillazione del tequila.

Lo sciroppo d’agave, piuttosto che un ulteriore parte alcolica data ad triple sec, rende questa versione del Margarita un po’ più leggera e più beverina. Perfetta, quindi, come cocktail da bordo piscina o da consumare sotto l’ombrellone. Unico inconveniente, è in coppetta, quindi finisce troppo presto!

Ingredienti

45 ml Tequila;

15 ml sciroppo d’agave;

25 ml di succo fresco di lime;

ghiaccio alimentare.

Per realizzare questo cocktail non occorre avere un grande attrezzatura da bar. Il Margarita, sia nella sua versione classica, sia in quella proposta in questo articolo, va shakerato in uno shaker. Se non si dispone di uno shaker, però, si può tranquillamente utilizzare un barattolo capiente dotato di coperchio.

Inserire tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker e colmare con abbondante ghiaccio alimentare. Adesso è il momento di shakerare e questa operazione non dovrà durare meno di 30 secondi. Trascorso questo tempo, il cocktail è pronto per essere servito. Una coppetta fredda è l’ideale per servire il Margarita. Un buon modo per avere delle coppette fredde in casa è quello di metterne qualcuna in frigo circa un ora prima dell’ora in cui vorremmo servire il cocktail.

Bisogna bordare la coppetta con del sale. Basterà passare mezzo lime dalla parte della polpa lungo tutto il bordo e poi, con l’aiuto di un cucchiaino, poggiare del sale lungo il bordo, grazie all’umidità del lime si attaccherà. Prima di versare il cocktail nella coppa, dobbiamo passarlo attraverso un colino. In questo modo il Tommy’s Margarita non avrà schegge di ghiaccio al suo interno. Sarà pronto per essere gustato in tutta la sua bontà.

