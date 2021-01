Manca poco all’Epifania che tutte le feste si porterà via.

Quale modo migliore per concludere questo periodo di festività con la preparazione di un cocktail che richiama anche il nome della Befana?

Un cocktail ben eseguito deve avere colore, aroma e struttura ben bilanciati; dunque, muniamoci di scopa e voliamo a fare la spesa!

Ingredienti della calza alcolica

Per preparare il cocktail con cui si deve assolutamente brindare alla fine delle feste natalizie bastano pochi ingredienti.

a) 5 cl di gin;

b) 3 cl di succo di lime fresco;

c) 2 cl e mezzo di sciroppo di zucchero;

d) 2 cl di liquore Strega;

e) 1 bastoncino di cannella;

f) per guarnire arancia, lime e un chicco di caffè.

Preparazione del cocktail Befana

Una volta ordinati tutti gli ingredienti sul nostro tavolo da lavoro, non resta che mettersi all’opera e divertirsi con la preparazione di un cocktail semplice e inusuale.

Inserire in un shaker boston il gin, il succo di lime fresco, lo sciroppo di zucchero, la cannella e il liquore della strega.

Shakerare per una decina di secondi.

Per servire scegliere un Old fashioned, ossia un bicchiere tipologia tumbler basso. Solitamente viene utilizzato per liquori immersi nel ghiaccio.

Riempire il bicchiere con del ghiaccio e versare il contenuto dello shaker boston, facendo attenzione a filtrare per bene tutti gli ingredienti.

Guarnizione a prova di Befana

Ora manca solo l’ultimo dettaglio!

Facendo attenzione, tagliamo un po’ di scorzetta d’arancia, fettine d’arancia, e adagiamola sul bordo del bicchiere, grattugiamo della cannella e, per finire, un chicco di caffè.

È necessario attenersi alle misure precise indicate sopra se si desidera ottenere un cocktail dal sapore equilibrato e, allo stesso tempo, audace.

Ecco il cocktail con cui si deve assolutamente brindare alla fine delle feste natalizie e che stupirà gli ospiti.