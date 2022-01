In Borsa torna il sereno e i listini ritrovano la via del rialzo. Le Borse europee iniziano la settimana col piede giusto, gli acquisti piovono copiosi a Piazza Affari e Wall Street è in forte rimonta. Anche se un titolo in Borsa a Milano subisce un crollo molto preoccupante.

Insomma, i listini azionari potrebbero avere toccato il minimo. Tuttavia una rondine non fa primavera e questa sarà una settimana cruciale per la Borsa italiana e per i listini europei.

Gennaio da panico per Wall Street

Per Wall Street è stato il peggiore mese da moltissimo tempo e l’indice tecnologico ha avuto i 30 giorni peggiori della sua storia. Il Nasdaq a gennaio ha ceduto oltre il 10%. Solo un deciso recupero dei prezzi in questa settimana potrebbe allontanare i timori di una nuova fase ribassista. Un trend al rialzo per Wall Street è importante anche per le Borse europee. Tuttavia, nelle ultime due settimane i listini UE e la Borsa di Milano hanno stupito mostrando una forza relativa maggiore rispetto alla Borsa USA.

Ma oggi le Borse del Vecchio Continente hanno ripreso a salire dopo lo stop dell’ultima seduta della scorsa settimana. Venerdì le prese di beneficio avevano fatto scattare le vendite. Oggi le Borse sono partite in deciso rialzo e hanno chiuso la seduta con guadagni significativi. L’Euro Stoxx 50 ha chiuso in rialzo dello 0,9% e la Borsa tedesca ha sfiorato il punto percentuale di guadagno. Parigi si deve accontentare di un rialzo dello 0,4% mentre Londra è rimasta al palo.

Al momento della chiusura delle Piazze azionarie in Europa, il Nasdaq era in rialzo di oltre il 2%.

Il clamoroso tonfo di un’azione a Piazza Affari mette in allarme i risparmiatori di questo titolo

Invece l’indice maggiore di Piazza Affari non è riuscito a chiudere sopra la soglia psicologica dei 27.000 punti. Eppure i prezzi erano partiti sopra questo livello, ma nell’arco della giornata i guadagni dell’avvio si sono ridotti. Al termine della seduta l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con un guadagno dello 0,9% a 26.814 punti. Probabilmente l’indice maggiore della Borsa italiana sarebbe riuscito a chiudere sopra 27.000 punti se il clamoroso tonfo di un’azione non lo avesse zavorrato. Saipem oggi ha chiuso in ribasso del 30%. Sembra incredibile, ma questo titolo in un solo giorno ha perduto quasi un terzo del suo valore di Borsa. Una revisione al ribasso dei conti per il 2021 ha mandato in profondo rosso i prezzi in avvio di contrattazioni. Con il crollo di oggi il titolo è tornato sui minimi degli ultimi 15 anni.

Approfondimento

Il punto sui mercati