Se pensiamo all’Irlanda pensiamo ai suoi verdi prati, alle sue scogliere, al suo cielo cangiante. Eppure l’Irlanda non è formata solo da bei paesaggi e vento che ti spezza in due. Pochi sanno infatti che in Irlanda è nato uno dei simboli d’amore fondamentali per l’isola.

Ispirati alle fedi nuziali inventati dai romani, gli irlandesi rielaborarono il simbolo che tutti noi conosciamo e forgiarono un nuovo anello. Il Claddagh appunto.

Ma cos’è il Claddagh, simbolo d’amore che attraversa il tempo?

Un Claddagh, simbolo d’amore che attraversa il tempo è un anello di fidanzamento/di nozze diviso in tre parti fondamentali. L’anello è forgiato da un cuore al centro, retto da due mani e sovrastato da una corona.

I tre simboli sono fondamentali per capire il significato stratificato dell’anello.

Il cuore

Il cuore è la prima cosa che spicca nel design dell’anello. E’ in mezzo, e rappresenta l’amore dei due sposi o fidanzati a seconda di chi lo indossa. A seconda di com’è orientata la punta del cuore e a che mano è indossato si capisce lo status personale di chi lo indossa. Se è portato sulla mano destra e ha la punta verso fuori, la persona sta cercando l’amore. Invece, se la punta del cuore è verso di sé allora la persona è fidanzata.

Se l’anello è indossato sulla sinistra allora vale come fede nuziale a tutti gli effetti.

Le mani

Le mani che reggono il cuore stanno a simboleggiare l’amicizia che dovrebbe esserci tra i due sposi/fidanzati e le due mani si protendono verso il cuore che è in mezzo.

La corona

L’ultimo simbolo che compone il Claddagh è la corona. Simbolo di regalità, sta a simboleggiare la fedeltà alla base della coppia che indossa l’anello.

Se capitate in Irlanda ne troverete di tutti i tipi e le fogge, da quelle più semplici d’acciaio a quelli da gioielleria venduti nei principali negozi del paese.