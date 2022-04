Chiunque abbia bambini in una età compresa tra i 2 e i 3 anni, conosce bene le attenzioni e le cure che vanno riservate ai piccoli. Tra bilanci di salute e adempimenti, il genitore ha anche il compito di provvedere a evitare eventuali problemi, che possono insorgere a causa dell’abitudine di succhiare il ciuccio.

Se il piccolo è quindi abituato al succhietto è indispensabile, massimo all’età di 3 anni, provvedere a toglierlo. Questa sembra un’impresa facile, ma la realtà è tutt’altra cosa. I bambini non ne vogliono proprio sapere di rinunciare al ciuccio e, a questa intenzione di mamma e papà, rispondono con urli e fiumi di lacrime. I genitori non sanno proprio come fare e il rischio è temporeggiare con la presenza del succhietto e favorire, di conseguenza, la comparsa di guai al cavo orale dei più piccoli.

Ma non tutto è perduto. Il ciuccio al bambino si toglie con un trucco infallibile e senza scatenare pianti. Sveleremo il segreto in questo articolo.

L’abitudine del succhietto

L’abitudine di dare il ciuccio ai bambini può nascere in vario modo. Può essere per l’esigenza della mamma di staccare il bambino dall’allattamento al seno, per tranquillizzarlo, per aiutarlo a rilassarsi e dormire. In tutto ciò non c’è niente di male, almeno fino ai 2-3 anni di età di nostro figlio.

Ma una permanenza del succhietto oltre quell’età potrebbe portare problemi allo sviluppo dei denti e del palato del piccolo. Quindi è bene togliere il ciuccio per tempo, azione non semplice ma che possiamo rendere tale grazie a un incredibile trucco.

Il ciuccio al bambino si toglie grazie a questo infallibile trucco e senza scenate di pianto

Se nostro figlio proprio non ne vuole sapere di rinunciare al suo adorato ciuccio, possiamo pianificare una strategia infallibile, scegliendo di togliere il succhietto a Natale. Ciò sembra crudele, ma scopriremo che è assolutamente l’opposto.

Cogliendo l’occasione della consegna dei regali natalizi sotto l’albero, dobbiamo dire al bambino che Babbo Natale porterà i doni in cambio del ciuccio. Con stupore vedremo che il bambino farà ciò che chiediamo, anche magari dopo una piccola resistenza.

Il successo di questo stratagemma risiede nella figura di Babbo Natale, amatissima dai bambini per cui considerata autorevole, più del genitore. Per intenderci, se Babbo Natale dice di fare una cosa, il bambino la fa, un po’ per il timore di disobbedire a una figura non genitoriale, un po’ perché ciò che comanda un personaggio così amato è legge.

Se dunque non sappiamo proprio come fare per togliere il succhietto a nostro figlio, usiamo questo trucco e ce la faremo.

Lettura consigliata

Ecco 3 semplici app educative perfette per i bambini che giocano con il nostro smartphone