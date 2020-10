Il consumo del cioccolato non è sempre stato famoso come lo è oggi. Importato dalle Americhe tramite i Conquistadores, ci ha messo secoli per affermarsi come alimento e venire apprezzato da tutti. Pare che infatti fossero le donne le principali consumatrici di cioccolato nelle corti di Francia e Spagna. Il perché è presto detto: il cioccolato non aveva controindicazioni come il caffè ed era visto come alimento più “femminile”. A oggi, esistono tre tipi di cioccolato: bianco, al latte e fondente. Eppure, c’è un’innovazione in questo ambito.

Il cioccolato ruby è un’innovazione svizzera degli ultimi tre anni del Duemila. Un’azienda dolciaria, infatti, ha promosso il brevetto per un nuovo tipo di cioccolato, che presenta una colorazione rosa molto acceso.

Composizione del cioccolato ruby

Il cioccolato ruby, un innovativo cioccolato svizzero, vede la sua creazione nei laboratori della compagnia di Barry Callebaut, una fabbrica di cioccolato belga-svizzera.

Il sapore è molto dolce e vagamente acidulo, cosa che lo sposa perfettamente con i frutti di bosco, noti per il loro sapore particolare. Secondo il brevetto depositato nel 2017, il cioccolato ruby è ottenuto grazie a bacche di cacao non fermentate di una varietà di cacao chiamata Brazil Lavados.

Ma l’arrivo di questo cioccolato non si è salvato dalle critiche dei pasticceri del mondo. Molti, infatti, affermano che il cioccolato ruby non è altro che una bufala, ottenuto da un cioccolato al latte “colorato” di rosa per simulare il colore brillante che lo caratterizza.

Nonostante le critiche, molte aziende si sono dette subito entusiaste di questo nuovo prodotto dolciario e hanno deciso di lanciare intere linee brandizzate secondo il nuovo cioccolato ruby.

Il cioccolato ruby si trova in molte preparazioni dolciarie in tutti i supermercati e nei negozi specializzati per quanto riguarda la vendita di cioccolato.

Vale la pena provarlo e farsi un’idea personale sul cioccolato ruby, un innovativo cioccolato svizzero.