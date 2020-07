Il cioccolato diventa bianco? Ecco cosa dovreste fare. Quante volte è capitato di aver voglia di cioccolato e scoprire che la tavoletta che è nella dispensa ha fatto una fastidiosa patina bianca? Si può mangiare oppure è meglio lasciar perdere e rinunciare a quel momento di dolcezza? La risposta arriva dalla scienza che ha fatto degli studi in merito a questo avvenimento.

L’università tecnica di Amburgo, dal Centro Ricerca tedesco DESY e dall’azienda Nestlé ha sottoposto alcuni pezzi di cioccolata ai Raggi X. Il cioccolato diventato bianco è andato semplicemente incontro ad un fenomeno chiamato fioritura, causata dagli sbalzi di temperatura. Nel momento in cui la nostra tavoletta viene esposta ad alte temperature, questo avviene ad esempio in estate, i grassi presenti all’interno del burro si separano e, dato che la struttura del cioccolato è porosa, affiorano in superficie. Se poi riportiamo il cioccolato ad una temperatura inferiore gli stessi grassi si cristallizzano, ed ecco che la superficie diventa bianca. La fioritura però può essere causata anche da errori commessi duranti una fase molto delicata della lavorazione, ovvero il temperaggio, un procedimento cruciale per la stabilizzazione dei grassi.

Ma quindi si può mangiare?

Al di là dell’aspetto puramente estetico è bene sapere che una tavoletta o un cioccolatino ricoperto dalla patina bianca si può mangiare tranquillamente. Per chi non gradisse il sapore può sempre riciclare tutto preparando ad esempio un dolce come una crostata, un semifreddo oppure una cheesecake.

Come conservare al meglio il cioccolato. Mai nel frigorifero

Per preservare a lungo il gusto e l’aroma di una tavoletta di cioccolato è bene conservarla in un contenitore ben chiuso, da mettere in un luogo fresco, asciutto e senza odori. Mai nel frigorifero. Ancora meglio sarebbe consumarla il più in fretta possibile. In questo caso siamo sicuri e non abbiamo nessun tipo di problema o paura. Attenzione a non fare indigestione però.