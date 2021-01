Dopo l’elezione di Biden il cinguettio di Twitter sui mercati americani diventa sempre più forte. D’altra parte, vista l’evoluzione dei rapporti tra, l’ormai ex, Presidente Trump e il social era inevitabile che dopo le elezioni ci fossero reazioni forti in un senso o nell’altro. Di questo, però, ci eravamo occupati in un precedente articolo (Quale futuro potrebbe esserci per uno dei censori di Trump?).

Oggi ci occupiamo della valutazione del titolo sulla base delle indicazioni degli analisti e sui fondamentali.

Secondo gli analisti Twitter è sopravvalutato di circa il 20% e il consenso medio Hold. Non un buon investimento, quindi. Analogo risultato si ottiene andando a valutare il titolo sulla base dei multipli di mercato.

Il punto veramente forte della società è la sua posizione finanziaria che permette ampi margini d’investimento e, quindi, di crescita.

Per concludere facciamo notare che, dal punto di vista della stagionalità, gennaio è un ottimo mese per Twitter. Dal 2013 in poi, infatti, nell’88% dei casi la chiusura del mese è stata superiore alla sua apertura. Un altro mese ottimo in tal senso è agosto con una probabilità dell’86%.

Il cinguettio di Twitter sui mercati americani diventa sempre più forte. Fin dove potrà arrivare il titolo secondo l’analisi grafica e previsionale?

Le azioni di Twitter (NYSE:TWTR) hanno chiuso la seduta del 4 gennaio in rialzo dello 0,70% rispetto alla seduta precedente a quota 54,53 dollari.

Sia nel medio che nel lungo periodo l’impostazione grafica di Twitter è rialzista ed è sostenuta dal segnale dello Swing Indicator.

Come si vede dai grafici, al momento non si intravedono grossi pericoli all’orizzonte con le quotazioni che potrebbero raggiungere il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in area 63,7 dollari. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura e prevedono, nel caso in cui venga raggiunto il III obiettivo di prezzo, un guadagno dai livelli attuali superiore al 100%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 48,3 dollari metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile