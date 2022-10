Il cinema più piccolo al Mondo si trova in una magnifica città italiana

Tanti anni fa per vedere un film si doveva andare al cinema. Dopo un po’ arrivava in televisione, poi cassetta e dopo in DVD. Con l’arrivo delle piattaforme streaming si è pensato per un momento alla fine del cinema, quello fisico, ormai sostituito dal televisore di casa.

Tantissimi film oggi, disponibili al cinema, lo sono anche sulle varie piattaforme a pagamento oppure ci arrivano poco dopo. In altri casi, invece, sono in contemporanea in streaming (pagandoli in più rispetto al normale abbonamento) e al cinema, altre volte ancora escono prima in streaming, con delle preview speciali per gli abbonati, e poi escono al cinema.

Su queste piattaforme, poi, ci sono anche molte serie TV come Sagrada Familia su Netflix, oppure American Horror Stories su Disney +.

Ieri e oggi

I vecchi cinema continuano, però, a vivere, i prezzi sono aumentati ma lo spettacolo del grande schermo non perde il suo fascino. Perché guardare un film al cinema è e rimarrà sempre un’emozione unica. Insomma, anche il mondo del cinema è cambiato, ma sicuramente non è finito.

Oggi i cinema sono dei luoghi immensi, con infinite sale che danno in contemporanea diversi film. Poi ci sono quelli piccoli, quelli che magari hanno solo 4 sale e poi ancora quelli della chiesa, dove il biglietto è ridotto ma la scelta ricade su un solo film.

E per finire ci sono quelli “mignon”, come quello che si è aggiudicato il Guinnes World Record per le sue dimensioni ridotte.

Il cinema più piccolo al Mondo

Si trova a Roma, nella città eterna. Se ci rechiamo nella Capitale per visitarla dobbiamo assolutamente scoprire questo minuscolo cinema.

È grande solamente 71 metri quadrati e ha 63 posti a sedere. È stato costruito nel 1934 e d’allora è ancora in piedi e affascina romani e turisti.

Si chiamava Cinema Topolino, ma poi arrivò la Disney che impose il cambio del nome. E così oggi lo conosciamo come “cinema dei piccoli”. Il nome potrebbe sicuramente suggerisce che la visione dei film sia destinata a un pubblico di bambini, ma non è così.

Nel pomeriggio ci sono spettacoli per bambini e workshop, mentre la sera film in lingua originale. Quindi, il cinema più piccolo al Mondo si trova in una splendida città dentro Villa Borghese. E se mai dovessimo andare a Roma possiamo raggiungere il piccolo cinema immerso nella natura.