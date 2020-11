Ci sono cose che diamo per assodate. Il mare è salato, in autunno le foglie seccano, l’erba è verde, ecc. Raramente, però, ci fermiamo a chiederci la vera ragione di tutti questi eventi naturali. Anche se questi sembrano dati di fatto che ci accompagnano da quando siamo nati, hanno in realtà alle spalle ragioni ben chiare e scientifiche.

ProiezionidiBorsa ha già svelato il mistero della presenza di sale nel mare in un articolo dedicato, mentre oggi è il turno del cielo. Perché il cielo ha proprio questo colore? Il cielo è blu per una ragione sorprendente che non tutti conoscono, eccola.

È tutta questione di luce

La risposta alla domanda “perché il cielo è blu” risiede nel funzionamento della luce. Il sole, infatti, emette una luce, che i nostri occhi percepiscono come bianca, composta da diverse lunghezze d’onda. Sono queste lunghezze a darci i diversi colori a seconda di come rimbalzano o sono assorbiti da oggetti e molecole. È proprio questo che accade anche con la luce del sole.

Colori come il rosso o il giallo viaggiano su onde più lunghe che non vengono fermate dalle particelle e dai gas presenti nell’atmosfera. Il blu, invece, ha un’onda più corta e, una volta scontratosi con l’atmosfera, viene da questa deviato e diffuso in ogni direzione. Ecco perché il cielo sembra emettere il colore blu.

Quando il cielo non è blu

Il cielo è blu per una ragione sorprendente che non tutti conoscono. Ma a volte cambia colore. Non è raro, infatti, vedere un cielo plumbeo durante le giornate uggiose. O un cielo cremisi al tramonto.

Anche in questo caso la risposta sta nella luce. Quando le onde luminose incontrano “corpi” più spessi delle semplici particelle gassose, come le gocce d’acqua delle nuvole, anche quelle più lunghe vengono fermate e diffuse come succede solitamente al blu. Ecco perché il cielo a volte ci appare bianco nelle giornate nuvolose.

Al tramonto, invece, i raggi solari devono percorrere una lunghezza maggiore per raggiungere i nostri occhi. In questo percorso vengono disperse sempre più onde blu e altre onde, mentre a noi arrivano soprattutto le onde rosse che hanno lunghezza maggiore.