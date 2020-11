La cucina di frontiera è una delle cucine principali della cultura americana. Molto spesso veniva fuori dalle continue migrazioni che la popolazione americana ha dovuto fare per scoprire tutto il territorio che era intorno a loro.

Le ricette di questa cucina sono entrate di diritto nell’immaginario di tutti, grazie anche al cinema che ha saputo presentare la cucina americana in modo diverso.

Uno dei piatti principali della cucina americana di frontiera è sicuramente il chili con carne, re della cucina Tex Mex.

Cos’è il chili con carne, re della cucina Tex Mex

Il chili con carne è uno stufato di carne arricchito da pomodoro, peperoni, peperoncini e fagioli.

Veniva preparato molto spesso dai mandriani che erano in giro con gli animali e consumato in fretta. È un piatto povero della tradizione di frontiera e prepararlo è semplicissimo.

Per prepararlo ci servono:

a) 800 gr di manzo macinato;

b) 250 gr di peperoni rossi;

c) 500 gr di brodo di carne;

d) 100 gr di cipolle rosse;

e) un peperoncino fresco;

f) un cucchiaio di coriandolo in polvere;

g) 30 gr di olio d’oliva;

h) pepe nero qb;

i) 700 gr di fagioli neri già cotti;

l) 500 gr di passata di pomodoro;

m) 160 gr di cipolle bianche;

n) tre spicchi d’aglio;

o) un cucchiaio di cumino in polvere;

p) un cucchiaio di zucchero di canna;

q) due cucchiai di sale fino.

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare un buon brodo di carne rossa che verrà messo da parte. Si tagliano poi la cipolla bianca, la cipolla rossa, e gli spicchi d’aglio. Tritare il peperoncino e il peperone. In una pentola di ghisa aggiungere olio e carne macinata. Aggiungere un mestolo di brodo e rosolare il tutto per una decina di minuti. Mettere da parte la carne e, nella stessa pentola, aggiungere peperoncino, aglio, peperone e le cipolle. Unire il pepe e lo zucchero di canna e le altre spezie. Aggiungere il brodo e cuocere per dieci minuti a fiamma alta. A questo punto, aggiungere la carne cotta e poi la passata di pomodoro con il resto del brodo. Unirvi infine i fagioli e cuocere per quaranta minuti a fuoco basso. Togliere dal fuoco e far riposare per dieci minuti.

Il chili con carne è quindi pronto. Può essere anche congelato una volta cotto.