Tutti noi conosciamo il chicken burger, classico panino al pollo tipico dei fast-food di cui i ragazzi vanno matti.

Oggi proponiamo una versione rivisitata del nostro burger preferito, da fare in casa divertendosi tutti insieme. I bambini ne andranno pazzi, ma anche in grandi non saranno da meno.

Occorrente per quattro panini

a) quattro pagnotte bianche;

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

b) quattro fette di pollo;

c) un pomodoro;

d) qualche fetta di lattuga (ad occhio e a piacimento);

e) 200 grammi di cornflakes;

f) 200 grammi di farina;

g) 3 uova;

h) olio, sale e maionese q.b..

Come preparare il chicken burger dalla panatura crispy che farà impazzire tutta la famiglia

Prendiamo tre ciotole, in una rompiamo le uova e aggiungiamo un po’ d’olio e sale, nell’altra versiamo la farina e nell’ultima i cornflakes.

Passiamo le fette di pollo prima nella farina, poi nelle uova ed infine nei cornflakes. Friggiamole in padella e nel frattempo riscaldiamo le nostre pagnotte in un’altra padella più piccola utilizzando una noce di burro. In questo modo, le renderemo più croccanti e saporite.

Controlliamo la frittura del pollo e appena pronto, asciughiamolo con della carta assorbente per evitare che sia troppo unto. Riprendiamo il pane, mettiamo la maionese, la lattuga, il pomodoro ed infine le fette di pollo, una per ciascuna pagnotta.

La presentazione

Come presentare il chicken burger dalla panatura crispy che farà impazzire tutta la famiglia? Con delle patatine fritte, che domanda!

Per i più golosi e non in fissa con la linea, l’accompagnamento perfetto non può che essere una bella porzione di chips. Chi vuole evitare di azzardare così tanto (non si tratta sicuramente di un piatto dietetico!), può optare per delle patate al forno. Altrettanto buone, garantiscono però un minore apporto di grassi rispetto alle loro “sorelle” fritte.

La cena è pronta e siamo certi che sarà così buona da leccarsi letteralmente i baffi.