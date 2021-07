Sembra scontato dirlo eppure è vero: sappiamo ancora troppo poco sul funzionamento del nostro cervello. La mente umana è ancora un universo per molti versi misterioso.

Ecco che neuro scienziati e psicologi coniugano i loro saperi per scoprire i meccanismi che regolano la memoria. In questo momento storico poi è estremamente attuale parlare di rielaborazione del trauma. Ovvero di come il cervello immagazzina e rielabora un ricordo particolarmente doloroso.

Il professor Graff e il suo staff del Politecnico di Losanna hanno condotto un approfondito studio sulla memoria e sulla rievocazione del ricordo.

Il cervello come Photoshop ritocca i brutti ricordi per eliminare dolore ansia e stress

Attraverso alcuni esperimenti sui topi, si sono rintracciati un gruppo di neuroni che si attivano quando il ricordo di un evento brutto viene rievocato. Questi avrebbero il compito di rielaboralo. Esattamente come farebbe un programma di ritocco digitale, i neuroni del nostro cervello riscrivono la memoria.

Lo scopo di tutto questo è quello di minimizzare il ricordo del dolore provato. Il beneficio è quello di diminuire sensibilmente lo stress subito dall’evento traumatico. Un lutto, una malattia una brutta esperienza vissuta.

Ogni volta che il cervello ripensa a determinati episodi, opera una funzione di cancellazione e riscrittura del ricordo. Il senso di maggiore sicurezza in sé stessi e protezione prendono il posto di ansia, stress e paura.

A ben guardare è uno straordinario meccanismo di protezione della mente umana. La quale non sarebbe più sottoposta al medesimo dolore iniziale rivivendo il ricordo.

I benefici in campo medico

Questo apre nuovi scenari nella medicina e nella psicanalisi. Senza doversi sottoporre a lunghissimi anni di terapia, sarebbe possibile superare più facilmente il trauma e lo shock. Dobbiamo ringraziare il lavoro di questi straordinari neuroni se il cervello come Photoshop ritocca i brutti ricordi per eliminare dolore ansia e stress facendoci superare gli ostacoli della vita.

